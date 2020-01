Téměř stovka žáků základních škol z Bílovce, Studénky, Klimkovic a dalších míst z okolí Bílovce má možnost zúčastnit se přijímacích zkoušek nanečisto. Ty se uskuteční v úterý 28. ledna přímo v budově Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.

Ředitel bíloveckého gymnázia Pavel Mrva připomněl, že zkoušky nanečisto škola organizuje už počtvrté. Krátce před 25. lednem, což byl termín do kdy se zájemci mohli přihlásit, jich evidovali 90. „Letos chceme navíc vylepšit zázemí pro rodiče, kteří doprovázejí žáky na zkoušky. V čase, kdy budou čekat na své potomky, se jim budou věnovat pedagogové školy, kteří jim zodpoví všechny konkrétní dotazy týkající se nejen přijímacího řízení, ale také studia na gymnáziu,“ říká ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka Pavel Mrva.

Podle ředitele žáci vypracují testy z matematiky a z jazyka českého. Harmonogram bude kopírovat oficiální přijímací zkoušky na střední školy, které se letos uskuteční 16 a 17. dubna, rozdíl bude v tom, že zkoušky nanečisto se uskuteční odpoledne, zatímco ostré přijímací testy budou dopoledne.

Danuše Berkusová, učitelka matematiky na gymnáziu v Bílovci doplnila, že forma testu, způsob zadání a hodnocení je podobný jako u testů na přijímacích zkouškách. „Uchazeči si testy mohou bezbolestně vyzkoušet, bez obav z výsledku. Nevyhodnocujeme pořadí, výsledky slouží účastníkům jen jako informace, zda dokážou splnit kritéria přijímacího řízení. Snažíme se vytvořit u zkoušky takové prostředí, aby uchazeči posléze přišli na ostré testy v klidu, bez obav z toho, co je čeká, téměř jako domů, do své školy,“ dodala Danuše Berkusová.

Účastníci zkoušek nanečisto si ověří práci s testem podobným tomu u přijímací zkoušky a zjistí, jaké formy úloh se v testech užívají, jaká je časová náročnost a co by měli ještě procvičit na skutečné přijímací zkoušky. Zároveň pro ně může být výhodou, že seznámení s vyučujícími, kteří jim budou zadávat úkoly na dubnových přijímacích zkouškách. Ty budou v období od 18. března do 3. dubna 2020.

Zaevidovány budou přihlášky zaslané nejpozději do 15. března 2020.