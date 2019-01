Nový Jičín - Řadu hraček získalo od školáků ze Základní školy Sjednocení ve Studénce dětské oddělení Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně.

Ilustrační foto | Foto: Archiv/Novojičínská nemocnice

Pod vedením učitelek se školáci pustili do aukce svých obrázků a z finančního výtěžku za více než pět tisíc korun zakoupili drobné hračky pro děti do šesti let. „Pro miminka to jsou barevné hrazdičky a kolotoče nad postýlky, starší děti získaly různé stavebnice, skládačky rozvíjející představivost a řadu dalších hraček, například lodě či auta,“ sdělila staniční sestra dětského oddělení Dana Čanková.

Obrázky a keramická dílka, která se objevila v aukci, vznikala v rámci každoročního školního vítání jara. „Společně se žáky prvních až pátých ročníků školy pomohli dílka vyrábět i jejich rodiče. Ti také uplatnili vlastní fantazii a zručnost,“ prozradila učitelka školy Vilma Klapetková. „Děti tvořily v dílnách, ve kterých si vyráběly různé dekorace. O tuto akci mají rodiče zájem, což projevili svou přítomností, zručností i fantazií. Vzájemná spolupráce všech byla důkazem té hezčí stránky mezilidských vztahů,“ dodala studénecká pedagožka.