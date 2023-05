Příbor se již řadu let potýká s nedostatečnou kapacitou mateřských škol. Zastupitelé nyní rozhodli, že tam, kde měly vyrůst bytové domy, nechají postavit školku.

„Školy nabírají již patnáctým rokem počet dětí nad rámec kapacity,“ připomněl starosta Příbora Jan Malík. O tom, že existuje záměr řešit problém výstavbou nové školky, vědí zastupitelé od května roku 2022. Návrh postavit školku v Dukelské ulici se ukázal jako drahý, odbor investic pak doporučil umístit ji vedle školy Npor. Loma.

Na pozemcích za touto školou měla být původně bytová výstavba. „Je to jedno z posledních míst, kde by se u nás mohly stavět bytové domy. Byl jsem částečně proti, aby se zde stavěla školka, ale předložené argumenty mě přesvědčily. Do budoucna zvažujeme rozšíření výstavby rodinných domů,“ uzavřel Jan Malík. Pro výstavbu nové školky hlasovala většina zastupitelů.

Podle zastupitele Pavla Netušila není přetlak malých dětí způsoben tím, že by se v Příboře rodilo více dětí. „Stále více dětí do školky chce nebo dokonce musí kvůli tomu, že legislativa říká, že předškolní vzdělávání je povinné,“ míní Pavel Netušil.

Problémy ve školkách ilustrovala na příkladech zastupitelka Dana Forišková. „Potkala jsem jednu paní učitelku, a ta říkala, že se objevují rodiče, kteří požadují pro dítě odklad nástupu do školy. Takže kapacita pro nové děti se sníží. A hovořila jsem s maminkou, která pracuje na krajském úřadě. Její dcera dosáhla tří let a řekli jí, že ji do školky už nevezmou. Má teď problém a neví, co dělat,“ nastínila Dana Forišková.