Jedna z vychovatelek ve školní družině Dita Hrbáčková pro Deník sdělila, že vychovatelky se dozvěděly o „Batůžkovém projektu“ organizace Mary’s Meals z internetových stránek organizace. Rozhodly se, že tuto akci podpoří a zapojí všech 120 dětí, které navštěvují školní družinu. „Již v září jsme děti seznámily s myšlenkou organizace a motivovaly je na základě videí z předávání batohů. Děti byly tak nadšeny záměrem, že zapojily nejen své rodiče, ale také široké příbuzenstvo,“ uvedla Dita Hrbáčková.

Do února 2020 se podařilo zkompletovat 93 batohů. Každý batoh musel obsahovat pouzdro, 3 tužky, 3 propisky, ořezávátko, gumu, 3 sešity, pravítko, kraťasy, tričko, sandále, ručník, kartáček, zubní pastu, mýdlo, lžíci a tenisový míček. „Takto vybavené batohy poputují dětem do Afriky. Naším záměrem bylo přiblížit dětem, že to, co ony považují za samozřejmost, je pro jiné děti mnohdy nedosažitelné. Snažily jsme se o seznámení s životem dětí, kterým batohy poputují. Po zhlédnutí videa ukápla nejedna slza nejen nám, vychovatelkám, ale také dětem,“ pokračovala Dita Hrbáčková.

Předávání batohů se mělo uskutečnit 12. března, jenže kvůli opatřením spojeným s pandemii koronaviru Covid-19 se předání posunulo až na pondělí 22. června.

"Předávání se původně měly zúčastnit také děti, bohužel to nebylo možné. Mnoho dětí i rodičů bylo zklamaných z toho, že nemohou být součástí slavnostního předání, a proto jsme se rozhodly, že odvoz batohů natočíme a všichni je mohou zhlédnout na našich webových stránkách: www.druzinastastnychdeti.webnode.cz,“ dodala Dita Hrbáčková s tím, že pro batohy přijel Marek Mokrosz, dobrovolník Mary’s Meals. Batohy se svážejí do centrálního skladu v Brně, kde čekají na naplnění kapacity, což je 6 000 kusů. Následně se objedná kontejner, do kterého jsou batohy přemístěny a odvezeny k potřebným dětem.

„Ze srdce děkujeme všem dětem, rodičům a jejich příbuzným, kolegům a přátelům, kteří se na celé akci podíleli. Velmi si vážíme jejich otevřeného srdce a projevu lásky, kterou poslali formou batohů africkým dětem,“ uzavřela Dita Hrbáčková.