„Jeden z důsledků úsporných opatření je také zkrácení zimního semestru o dva týdny. Náš semestr byl oproti jiným univerzitám dlouhý a zkrácením o dva týdny se dostaneme na běžný průměr,“ řekla Deníku Petra Halíková, tisková mluvčí VŠB -Technické univerzity.

Dodala, že řada opatření jsou řešena už delší dobu. „Prioritou pro univerzitu je úspora energií a také zachování kontaktní výuky,“ řekla.

A právě o zachování prezenční výuky se podle vyjádření svých zástupců budou snažit všechny školy bez rozdílu. „Distanční výuka je až poslední řešení, chceme učit ve škole. Přijali jsme úsporná opatření. Samozřejmě už topíme a teplotu ve třídách snižovat nebudeme, pro žáky chceme zabezpečit maximální komfort. Do konce roku 2023 máme zafixovány ceny plynu, takže pokud nedojde obecně ke zrušení fixace, zimu zvládneme,“ uvedla Michaela Pacanovská, ředitelka Středních škol Dakol, které mají pracoviště v Petrovicích u Karviné, Orlové a Havířově.

Kraj: Více volna přes zimu, kratší letní prázdniny

O zajištění výuky během zimy, se intenzivně jedná také na krajském úřadě. Podle návrhu alternativního řešení na období celosvětové energetické krize, se zvažuje možnost ponechat 14denní vánoční volno a jarní prázdniny prodloužit na dva týdny. „Tím bychom nemuseli v objektech pro výuku topit celkem měsíc v zimním období, stačilo by budovy temperovat. Jelikož jen náš kraj spravuje pět set školních budov, další tisíce školských objektů patří obcím, tímto řešením by kraje a obce významně ušetřily na nákladech a omezili spotřebu energií, kterých je aktuálně nedostatek,“ řekl Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana pro školství.

Zdůraznil ale, že aby nedošlo ke krácení výuky, letní prázdniny by byly o týden kratší. „Obdobná řešení jsou běžná v okolních zemích, kdy hlavní školní prázdniny začínají dětem až v průběhu července, naopak školáci mají více volna v jiných termínech,“ dodal.

Distanční výuka je poslední možnost

Mnohé školy, nemocnice nebo třeba sportoviště „hřeje“ dočasná jistota, že mají ceny plynu a elektřiny fixovány. Někteří do konce roku, jiní třeba o rok déle. Například krajské nemocnice dostanou instrukce, jak postupovat při nákupu energií od svého zřizovatele – Moravskoslezského kraje. Základní školy zase od svých radnic, kterým školní objekty patří.

Například také v ZŠ a MŠ Prameny v Karviné zavedli úsporná opatření. „Zatím jsme ubrali jen svícení ve třídách, zvedly se žaluzie a je víc přirozeného světla. Topnou křivku jsme mírně ubrali a zvládáme to zatím dobře. Distanční výuka je pro nás ta poslední možnost a zatím o ní vůbec neuvažujeme,“ řekla Dagmar Czinege, ředitelka školy.

Například Slezská univerzita v Opavě má ceny energií fixované do konce roku. „Čekáme na informace, jak dál, zda bude fungovat nějaký státní obchodník s energiemi a podobně. Každopádně nepůjdeme do on-line výuky kvůli energetice po celý zimní semestr a možná posuneme začátek letního semestru. Bude to ale posun, nikoli zkrácení semestru,“ řekl rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. Dodal, že rozhodnout v této záležitosti by se mělo na začátku října.

Více peněz za sportování

Vyšší ceny energií už se promítly také v cenách na krytých sportovištích, bazénech, saunách apod. Kdo už ceny neupravil, učiní tak zřejmě v nejbližší době. „Ceny budeme určitě měnit a to v závislosti na cenách energií pro příští rok. Dodnes nevíme, zda se na nás bude vztahovat zastropování cen, nebo ne. Proto je těžko pro rok 2023 stanovit finanční plán, tak jako to děláme každý "normální" rok. Teď je otázkou, jestli se ještě do jakéhosi normálu někdy vrátíme,“ řekl Deníku Jan Resler, jednatel bohumínské společnosti BOSPOR.