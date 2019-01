Kopřivnice /FOTOGALERIE/ - V úterý byl na dvou kopřivnických školách slavnostně odhalen energetický štítek. Město se tak zapojilo do kampaně Display, jež má upozornit na energetickou náročnost veřejných budov.

Problém, který spočívá zejména ve velké spotřebě energie veřejných budov, se v Kopřivnici rozhodli řešit. Nedávné zastupitelstvo proto nejen schválilo úvěr města, který zajistí spolufinancování energetických opatření na základní škole Alšova a základní škole 17. listopadu, ale Kopřivnice se také zapojila do mezinárodní kampaně Display, která se snaží upozornit na energetickou náročnost veřejných budov.

Už jen o něco málo víc než měsíc zbývá do začátku prací, během kterých dvě kopřivnické základní školy zcela změní svou dosavadní tvář. Poté, co Zastupitelstvo města Kopřivnice na svém posledním zasedání, 13. května, schválilo úvěrové smlouvy, jež městu zajistí prostředky na spolufinancování energetických opatření. Revitalizaci základní školy Alšova a základní školy 17. listopadu již nic nestojí v cestě. „Po projednání na zastupitelstvu byly schváleny dvě předložené úvěrové smlouvy, jejichž předmětem bylo poskytnutí úvěru městu Kopřivnice,“ uvedl Vladislav Kryške, místostarosta Kopřivnice. Zastupitelé tak odsouhlasili, že úvěry ve výši něco málo přes třináct a jedenáct milionů si město Kopřivnice vezme.

Úvěr stačit nebude

Ovšem jen tyto peníze městu na takzvanou revitalizaci škol, zahrnující kompletní zateplení budovy, výměnu oken a další energetická opatřená, stačit nebudou. Proto se radní rozhodli požádat o dotaci. „Podařilo se nám zajistit, že obě tyto akce budou spolufinancovány z operačního programu životní prostředí,“ potvrdil místostarosta Kryške s tím, že více než polovinu celkových nákladů, potřebných na revitalizaci, zajistí právě operační program. Ve výsledku tak energetická opatření na obou školách vyjdou na částku zhruba dvaadvacet milionů každá.

Proto, aby město bylo o výsledku revitalizace a s ní spojených ušetření nákladů dokonale informováno, se rozhodlo zapojit do mezinárodní kampaně nazvané Display, která si klade za cíl prostřednictvím jednoduchých a srozumitelných štítků informovat občany o energetické náročnosti veřejných budov. Aby byl výsledek zcela jasný a porovnatelný, štítky se stávajícími hodnotami byly do škol umístěny ještě před začátkem stavebních prací. „Dnešní slavnostní odhalení štítku je zaměřené na to, abychom po dokončení stavebních prací, které budou řešit stávající fasádu a střechu základní školy Alšova, mohli zjistit, zda a k jak velkým úsporám dojde,“ potvrdil ředitel základní školy Alšova Milan Bureš.

Důvod, proč byly vybrány zrovna základní škola Alšova a základní škola 17. listopadu, vysvětlila místostarostka města Kopřivnice Dagmar Rysová. „Přestože jde o školy v našem městě relativně novější, jsou to budovy, stavěné panelákovou výstavbou, navíc v době, kdy se ještě nešetřilo a energetické ztráty na nich byly skutečně velké,“ vysvětlila Rysová a pokračovala: „Dalším důvodem bylo také to, že pro získání finančních prostředků formou dotací je nutné zpracovat velmi podrobné projektové dokumentace, včetně vyčíslení předpokládaných energetických úspor. A kvůli časovému omezení bylo město schopno připravit projekty zatím jen na tyto dvě školy.“

Oba energetické štítky, jež obsahují nejen přehledné informace o spotřebě energie, o emisích oxidu uhličitého a o spotřebě vody ale také přehledně znázorňují míru energetické náročnosti objektu, podobně jako u běžných elektrospotřebičů pomocí sedmi tříd od A až po G, byly umístěny do budov školy. Slavnostního odhalení se kromě žáků a pedagogů účastnili také zástupci města. Starosta Kopřivnice, Josef Jalůvka, všem přítomným vysvětlil, že jde vlastně o historický moment. „Dneska jsme svědkem, dalo by se říci, historické události,“ přivítal Jalůvka žáky ZŠ Alšova těšně před odhalením štítku a pokračoval: „Budovy vaší školy, stejně jako školy 17. listopadu, byly stavěny převážně v letech socialismu a tehdy se moc energie a nějaké šetření neřešilo. Doba se ale změnila, narostly ceny energií a tím se nafoukly také rozpočty škol. Abychom tento růst zastavili a naopak nějaké prostředky ušetřili, a použili je třeba do zkvalitnění prostředí této školy, je nutné začít šetřit.“ Ještě do konce tohoto roku město plánuje, že energetickými štítky opatří další dvě budovy, u kterých chce provést komplexní zateplení v roce 2011.