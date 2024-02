Příjemné počasí o uplynulém víkendu lákalo k výletům. Třeba na Hončovu hůrku ve Skotnici.

„Jé, tady něco je! Podívej, co jsem našel!“ volal kluk na svého tatínka a se zájmem si prohlížel menší kámen, který držel v ruce. Patrně našel úlomek ozdobený křemenem či nějakým jiným minerálem. Chlapec nebyl jediným, kdo se procházel územím Hončovy hůrky se skloněnou hlavou.

„Říká se, že Hončova hůrka byla sopkou. Je sice pravda, že hůrka je tvořena vulkanickou horninou, vyvřelinou pikrit, ale že by to byla sopka, která chrlila oheň a lávu, to se o ní říct nedá,“ píše se o Hončově hůrce na webových stránkách Turistického informačního centra Příbor.

V lokalitě kdysi původně vznikl malý lom, který byl v létech 1966 až 1967 rozšířen, tehdy se začal pod vrcholkem lámat kámen na stavbu silnice Skotnice - Mošnov. V lomu bylo možné najít krásné krystaly křemene, ametysty, chalcedony, acháty. Na jedné z informačních cedulí stojí, že v místě bylo nalezeno 25 druhů minerálů. To je také jeden z důvodů, proč lidé Hončovu hůrku navštěvují.

Situace s hledači kamenů ale došla tak daleko, že město Příbor před necelým rokem vydalo upozornění, ve kterém připomíná, že Hončova hůrka byla v roce 2003 zaregistrovaná jako významný krajinný prvek. „Poslední dobou dochází k devastaci této jedinečné mineralogické lokality, což je způsobováno častými návštěvami sběratelů a využívání hůrky jako motokrosové tratě,“ stojí v upozornění s tím, že za poškozování lze fyzické osobě udělit pokutu až 100 tisíc korun.

Návštěva Hončovy hůrky ale stojí za to, zejména když člověk nebaží po krystalech a jiných horninách. Samotná lokalita je zajímavá na pohled a nabízí také pěkné výhledy do okolí. S více než 336 metry nadmořské výšky je Hončova hůrka nejvyšším kopcem Skotnice a zároveň nejvyšším kopcem v okolí nedalekého Příbora.