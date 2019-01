Slatina - Rovných 120 let trvání oslavil o víkendu Sbor dobrovolných hasičů ze Slatiny. Oslav se zúčastnila v sobotu odpoledne snad celá vesnice.

„Pokud můžu mluvit za obec, tak to znamená kus historie, kus práce, kus obětavosti a taky výzva do budoucna,“ řekl na adresu 120 let slatinský starosta Luděk Míček, který je zároveň i starostou místních dobrovolných hasičů.

„Pro nás, hasiče, je něco takového zavazující, protože naši předci něco vybudovali. A my na to chceme nejen navázat, ale chceme hlavně něco zanechat našim potomkům,“ vysvětlil z pohledu hasiče.

Historie slatinské jednotky dobrovolných hasičů je rozmanitá. „Zpočátku byla v německém velení, pak v českém. V současnosti máme sto dvanáct členů, a to včetně žen a mládežnické základny,“ upřesnil Míček počty slatinských hasičů. Protože ti nikdy nevlastnili žádný prapor, rozhodli se současní členové „nadělit“ si ho k letošnímu výročí. „Koupili jsme si ho, a vlastně i udělili sami, protože to je jedna z těch poct, které by každý sbor měl mít,“ poukázal starosta obce i sboru a dodal, že peníze na něj získali z brigád či sběru železa.

Praporem ale plány hasičů ze Slatiny nekončí. Kromě co nejlepší údržby techniky by rádi zlepšili vlastní zázemí. „Máme v plánu vybudovat nadstavbu hasičské zbrojnice, kde bude nějaké ubytování a další aktivity pro obec,“ popsal Míček. Naznačil, že by byl rád, kdyby se jednotka posunula v některých činnostech směrem vzhůru. „Neřekl bych přímo k profíkům, ale k takovým těm lepším amatérům, aby to bylo opravdu na úrovni.“