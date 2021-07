Město nad rámec původního programu rozšíří nabídku Novojičínského léta, které nabízí kulturní vystoupení pod širým nebem v době turistické sezóny. V termínu, kdy se měla slavnost konat, 3. a 4. září, se v areálu na Skalkách uskuteční koncerty kapel Light & Love, MIRAI a zpěváků Jiřího Korna a Vašo Patejdla & bandu. Podrobné informace na: www.njleto.cz

„Program je připravený, ale okolnosti nám neumožňují Slavnost města uspořádat. Každoročně ji navštívily tisíce lidí, všechna vystoupení byla bez vstupného a podíleli se na nich i školáci. Tyto základní parametry nejde v době, kdy je nařízeno omezení počtu osob na akcích a školy byly dlouhou dobu bez dětí, dodržet. Věříme, že se nám podaří alespoň uspořádat koncerty, které nám prodlouží Novojičínské léto a slavnostně zakončí letošní sezónu,“ řekl starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

V pátek 3. září bude také na Staré poště otevřena výstava, která připomene bitvu u Nového Jičína v roce 1621. Pak už se program rozšířeného Novojičínského léta přesune do amfiteátru na Skalkách. „V pátek ve 20 hodin tady zahraje místní skupina Light & Love a po ní ve 21:15 vystoupí Jiří Korn,“ uvedla ředitelka pořádajícího Městského kulturního střediska Nový Jičín Iva Pollaková.

Na sobotu je připravena zábava i pro děti. „Pódium amfiteátru bude patřit divadelním představením, v areálu budou probíhat workshopy, do kterých se mohou zapojit celé rodiny. Děti si mohou zasoutěžit a zahrát si různé hry. Večer pak proběhnou koncerty. Od 19:30 to bude Vašo Patejdl & band a od 21:15 pak kapela Mirai,“ doplnila Pollaková.

Podívejte se aslespoň, jak vypadaly novojičínské slavnosti v roce 2017:

„Program pro rodiny s dětmi bude bezplatný, večerní produkce však budou za vstupné. To bude ale podstatně nižší, než je u koncertů známých umělců obvyklé. Pro rodiny s dětmi do 15 let bude navíc zvýhodněné. Zpoplatněný vstup na kulturní vystoupení jsme museli zvolit hlavně proto, aby v souladu s protiepidemickými opatřeními bylo možné regulovat počet návštěvníků.

A protože předpokládáme, že zájem veřejnosti bude vyšší než kapacita amfiteátru, tak zpoplatněná vstupenka je jediným možným řešením, jak garantovat spravedlivý výběr návštěvníků,“ vysvětlil místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.