Přestože výdej startovních čísel a případných upomínkových předmětů bude u pily na Ostravici probíhat od osmi do jedenácti hodin, už v 7.00, kdy organizátoři začínají připravovat stan, je přátelsky pobízejí první nedočkavci. „Fofrem, fofrem, chceme vyrazit.“

Po pětačtyřiceti minutách od oficiálního začátku vysílání Lysařů na nejoblíbenější červenou stezku pořadatelé evidují zhruba pětaosmdesát vydaných čísel z celkem 155 přihlášených jedinců – záměrně neříkáme lidí, neboť startovní listinu tvoří i několik psů.

S šestiletým americkým bezsrstým teriérem nahoru vyráží například Šárka Kostelecká. „Pejsek je horal. Letos se mnou jde třiadvacátou Lysou, loni jich absolvoval čtyřiapadesát, takže zanedlouho bude jubilant!“ vypráví Šárka, která svého tradičního horského partnera vzala týden zpátky i na téměř dvojnásobný Kriváň ve Vysokých Tatrách.

„Je mu jedno, jaký je terén. Skály přímo miluje a vyleze úplně všude,“ popisuje účastnice, která kvůli ne zrovna přívětivé předpovědi počasí na sobotu 18. září nechala doma druhého psa. Do batohu se vlezlo oblečení jen pro jednoho.

Známé tváře

„Pravidelně s touto partičkou chodím Štramberského Jasoně, a když vznikl Slet Lysařů, nemohla jsem odolat. Navíc medaile je úplně boží, takže nešlo nejít,“ vypráví nadšená účastnice výšlapu.

Na něm nechybí ani jiné známé tváře ať už Bažanowského akcí či „uctívačů Lysé“. Kupříkladu dvojice „beskydských maniaků“, jak hovoří jejich vyznání na oděvu, Jan Kovalčík (s 249 výšlapy na Lysou) s Karolínou Bartoszek. Nebo Jarmila Petrová s 386 výšlapy.

Věkový rozptyl? 3,5 až 76 let

Nepočítáme-li čtyřnožce, nejmladší účastnicí v cíli, která vyšla už podruhé za měsíc Lysou po svých, je 3,5letá Klárka z Orlové, nejstarším účastníkem pak 76letý Josef z ostravských Hošťálkovic.

Přestože tentokrát Lysá nenabízí kouzelné výhledy – naopak je už pod vrcholem kvůli mlze problém dohlédnout i menší desítky metrů před sebe, všichni účastníci si akci pochvalují. Tedy všech 135 ze 155 přihlášených, kteří nakonec dorazili a v cíli převzali medaili. Dvacítka se jich mimo jiné pro nemoc omluvila.

Šanci vynahradit si účast budou mít zájemci už v sobotu 2. října na Štramberském Jasoňovi, rodinném turistickém pochodu s trasami od šesti do 53 kilometrů, nebo 14. listopadu na Starobělských Lurdách, závodu pro rekreační a začínající běžce na 3,2 kilometru. Potažmo na druhém ročníku Sletu Lysařů 24. září příštího roku.

K TÉMATU

Tři otázky pro organizátora Sletu Lysařů Rostislava Bažanowského:



Co vás přimělo rozšířit portfolio pořádaných akcí o Slet Lysařů?



Důvodů je vícero. Vlastní vzpomínky na první výšlap ve dvanácti letech v roce 1977. Snaha vyvrátit pocit, že Lysá není nic nedosažitelného. A také pokus o to, aby se lidé, kteří na Lysou chodí pravidelně v náhodné termíny, mohli setkat v jeden čas na jednom místě. Každý, kdo se dostane na vrchol, si odnáší nepopiratelné zážitky.



Jaká jste měl před akcí očekávání?

Na našich akcích míváme obvykle přes tisíc lidí, na asi nejoblíbenějším Štramberském Jasoňovi to v roce 2019 bylo bez pár stovek tři tisíce lidí. Pak ale covid vše zpřetrhal. Na Lysé jsme očekávali 1200 lidí, nakonec jich nahoru vyšlo 135. Ale i na prvním ročníku Šviháka rožnovského jsme očekávali 1055 lidí a přišlo jich jen 126, takže je potřeba, aby se akce lidem dostala do povědomí. Navíc všechny akce z jara se kvůli covidu přesouvaly na podzim, takže nyní termínově kolidují a lidé si musejí vybírat. Cíl je však jasný: ze Sletu Lysařů chceme udělat tradici.



Zaznamenal jste i negativní ohlasy typu: „Lysá je přetížená, proč přidávát další akci“?

V diskuzích takto reaguje jeden ze sta. Že je Lysá přetížená, říkají většinou lidé, kteří tady sami chodí. A musejí to vidět. A skutečně, v létě tady chodilo v průměru 1700 lidí denně. Když tady ale v ne tak frekventovaný podzim přibylo 135 lidí – případně v budoucnu více, myslím, že se nic tak hrozného nestalo. Navíc naši účastníci jsou většinou lidé, kteří tady nechodí každý týden, máme i hodně začínajících turistů, lidí s nadváhou, kteří přicházejí z našich dalších akcí, které se jim líbí.