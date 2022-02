Ve své době šlo o unikátní vůz, který vznikal pod vedením šéfkonstruktéra Tatry Hanse Ledwinky. Trať mezi Prahou a Bratislavou pak zvládl po uvedení do provozu za 4 hodiny 18 minut. A tato doba by byla ještě kratší, kdyby tehdy Československé státní dráhy měly v celém úseku tratě povolenou vyšší průměrnou rychlost jízdy vlaků.

Další zajímavosti? Na voze je unikátní například elektromechanický přenos výkonu od vsetínského vynálezce Josefa Sousedíka. Díky jeho nápadu se vůz rozjížděl na elektrický pohon, čímž lze vozidlo považovat za hybridního průkopníka. S rostoucí rychlostí se trakční motor odpojil a vozidlo bylo poháněno pouze na mechanický přenos.

Slovenská strela obstála ve zkoušce! Teď už může jezdit po kolejích

Rekonstrukce Slovenské strely, kteoru dnes mohou obdivovat návštěvníci kopřivnického muzea, začala v srpnu 2018 odvozem do Hranic, jednoho z pracovišť společnosti Českomoravské železniční opravny. Šlo o náročný proces, na kterém pracovaly desítky lidí. Vše se ale podařilo dovést do zdárného konce a ojedinělý technický skvost s nádherným interiérem se do Kopřivnice vrátil ve čtvrtek 13. května 2021. Komentované prohlídky vlaku se pak staly oblíbenou součástí návštěvy tamního muzea.

Slovenská strela jako modelka. Takto jí to slušelo při promo focení:

Slovenská strela - interiér:

Slovenská strela v hranických dílnách:

Galerie depozitáře Slovenské strely:

Komentované prohlídky vlaku se konají se vždy v maximálním počtu deseti osob, aby si návštěvníci akci užili opravdu v náležitém klidu a komfortu. Vstup je možný pouze s průvodcem na základě online rezervace, vstupné je možné zakoupit také osobně v recepci Technického muzea v ulici Záhumenní 367/1 v Kopřivnici. Termíny únorových komentovaných prohlídek Slovenské strely a další informace získají zájemci na webových stránkách muzea.