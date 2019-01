Studénka – Studénecké informační centrum opět uveřejnilo na internetových stránkách města upozornění, že v několika příštích dnech nebude z provozních důvodů schopno provádět své standardní služby.

Česká pošta. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Holubová Jiřina

Konkrétně se jedná o ověřování prostřednictvím Czech pointu. Pro to si občané Studénky nebudou moci dojít v úterý 29. června, ve čtvrtek 1. července, v pátek 2. července a v sobotu 3. července. Zatímco v úterý a čtvrtek nebude informační centrum provádět ověřování od 14 do 17 hodin, v pátek se tato doba prodlouží o hodinu a ověřit listiny tedy nebude možné již od 13. hodiny.

V sobotu pak problémy s Czech pointem mohou občané čekat v době od 8 do 11:30 hodin. Informační centrum upozorňuje všechny zájemce, že dané služby bude v uvedených termínech náhradně vykonávat Česká pošta, jež sídlí ve Studénce na ulici Sjednocení 763 a je otevřena v pondělí až pátek od 8 do 18 hodin, v sobotu pak od 8 do 12 hodin.