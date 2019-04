O tom, že v Rudolfinu je opravdu slušně naladěné piano, se mohli přesvědčit v úterý 2. dubna večer návštěvníci Česko japonského koncertu 2019, na kterém vystoupil také středoškolský smíšený sbor z Nového Jičína Puellae et Pueri, který s sebou přivezl doprovodný smyčcový kvintet Cordes di gioia a mužský vokální soubor Sextet +, složený ze současných i bývalých studentů Gymnázia Nový Jičín.

Organizátorem koncertu byl studentský Smíšený pěvecký sbor KOS z Litomyšle, jehož sbormistr Milan Motl převzal v průběhu vystoupení jeho souboru v Dvořákově síni Rudolfina ocenění pro nejlepší sbor v České republice za rok 2018.

Karel Dostál, sbormistr novojičínského sboru Puellae et Pueri a člen Sextetu +, pro Novojičínský deník uvedl, že se sborem KOS se seznámili v roce 2013 na mezinárodní soutěži v Praze a od té doby spolupracují. „Už jsme společně byli třikrát na Festa Academica tady v Praze a podruhé jsme v Rudolfinu. Dnes je to pro nás výjimečné tím, že jsme dostali prostor pro samostatné vystoupení.

Když ta nabídka přišla poprvé v roce 2014, to bylo na apríla, tak jsme si mysleli, že to je aprílový žertík, teď, asi před tři čtvrtě rokem, jsme dostali avizo, že by to mohlo vyjít a na mé narozeniny mi to sbormistr souboru KOS Milan Motl potvrdil. Takže si to užíváme, myslím, že je co,“ neskrýval o přestávce, kdy už měli všichni z Novojičínska svá vystoupení za sebou Karel Dostál nadšení a pochválil jeho „svěřence“, že vystoupení zvládli výborně.

Druhá půle patřila japonskému sboru, který zahájil hymnami Japonska a České republiky, zahrál Vltavu Bedřicha Smetany a další mnohdy známá díla a dokázal, že, jak řekla jedna ze spolumoderátorek, hudba spojuje národy. To potvrdilo i závěrečné společné vystoupení všech sborů, které zazpívaly dvě skladby – japonskou o neštěstí, které postihlo zemi po výbuchu jaderné elektrárny Fukušima, a Smetanovu Proč bychom se netěšili. Diváci v zaplněném sále pak odměnili protagonisty déle než tři hodiny trvajícího koncertu potleskem vestoje.

Sbor Puellae et Pueri, smyčcový kvintet Cordes di gioia a mužský vokální soubor Sextet + se koncertně představí již tuto neděli, 7. dubna, v 16 hodin také v Kostele sv. Josefa ve Fulneku. Akci pořádá spolek Comenius Fulnek.