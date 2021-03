Starostou je první volební období, ale už se dostatečně mohl seznámit s tím, co obec potřebuje nejvíce, a co naopak může nabídnout. O Sedlnicích hovoří starosta této obce Rostislav Recman.

Starosta Sedlnic Rostislav Recman je ve funkci první volební období. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Co se momentálně děje v Sedlnicích?

V obci se horečně staví, jen za loňský rok se obec rozrostla o více než padesát obyvatel. S pozitivním jevem, že se obec rozrůstá, souvisí ale negativa, a ty se snažíme řešit. Předloni jsme rozšířili mateřskou školku o jedno oddělení, a to na úkor prostor obecního úřadu. Dokončili jsme projektovou dokumentaci na rozšíření současné budovy základní školy. V oblasti bezpečnosti od loňského roku připravujeme projekt na chodníky v rámci centrální komunikace, vedoucí přes naši obec, což činí přes pět kilometrů, v současné době řešíme některé problémy s občany, kteří nesouhlasí s umístěním chodníků v jejich blízkosti, nebo se státními institucemi. Ale snad zvítězí zdravý rozum a my vše dokončíme včas, abychom mohli požádat příslušné instituce o dotace. Za zmínku stojí mimo jiné, co v obci připravujeme - snažíme se zušlechtit zámecký park pro veřejnost, kde by mělo také být hřiště pro seniory – takový malý fit park.