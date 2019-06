Jednohubky, sendviče, koláče a zákusky mnoha druhů, ovocné poháry, nápoje – tak pestré snídaňové menu, jaké bylo v parku od půl osmé ráno, se jen tak nevidí. Každý, kdo místem procházel, se mohl zastavit u některého ze stánků a za solidní cenu mohl vydatně posnídat nebo si leccos mohl odnést s sebou.

Po loňském premiérovém ročníku, kdy se do akce zapojilo okolo čtyř desítek studentů, se jejich počet letos rozrostl na sedmdesát. „Studenti chtěli pomáhat, věděli, že loni to bylo fajn a byli rádi, že mohou pomoci dobré věci,“ sdělila organizátorka akce Tereza Jelínková a připomněla, že loni se podařilo získat z akce okolo patnácti tisíc korun, které předali spolku ITY, jenž se zaměřuje na podporu rodin pečujících o děti a osoby s poruchou autistického spektra a s kombinovaným handicapem.

Letošní výtěžek se redakce Gymplátku rozhodla věnovat spolku Vzduchoplavci, který již několik let pořádá letní tábory pro osoby s kombinovaným postižením. Zakladatel spolku Jan David pro Novojičínský deník uvedl, že výtěžek použijí na nákup psychomotorických pomůcek, které by se mohly využívat na táborech. „Bude to něco, co může sloužit více let, ne jen pro letošní rok,“ poznamenal Jan David.

To, že je redakce novojičínského školního časopisu oslovila s nabídkou na charitativní akci, Jana Davida mile překvapilo. „Většina nás, kteří jsme ve spolku Vzduchoplavci, jsme bývali gympláci. O to více jsme za to, co Gymplátek dělá, rádi,“ doplnil Jan David.

Celkem se pro dobrou věc podařilo získat 23 tisíc korun.