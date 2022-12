Podle Jiřího, který jezdí každý pracovní den přes Vrchy do Opavy za prací, bylo už po půl sedmé na silnici několik uvízlých kamionů. „Byli tam už policajti, nikdo tam ale dopravu neřídil. Naštěstí se ty kamiony daly objet,“ řekl pro Deník Jiří. O něco později už na silnici I/57, která se táhne do kopce přes Vrchy od Fulneku na Opavu, nastala krize.

„Bylo to totálně ucpané. Byla tam nějaká autonehoda, spadlý strom, kamiony, které to blokovaly. Manžel už se nedostal do práce,“ uvedla Jiřina Pešlová a dodala, že nejely ani děti do školy, protože ještě v půl osmé nedorazil do obce autobus. „Potom tu silnici úplně zavřeli. Nevím jestli to bylo otevřené v poledne nebo později, ale když jsem před druhou hodinou mluvila s policií, tak mi řekli, že Vrchy už jsou průjezdné, prosolené. Paradoxní je, že my máme místní komunikace průjezdné, díky zemědělskému družstvu už brzy ráno, takže lidi odtud se dostanou na hlavní silnici, ale po ní už se nedostanou nikam,“ pokračovala Jiřina Pešlová.

Starostka: Mám toho plné zuby

Starostka Vrchů už několikrát dříve připomněla, že situace, kdy kamiony zablokují silnici v obci téměř pokaždé, když napadne sníh, je od té doby, kdy Moravskoslezský kraj, jako správce silnice, rozhodl, že ji už nebude udržovat cestmistrovství v Odrách. „Dali to někomu někde za Opavou, takže než se tady dostanou, tak je to ucpané. Neříkám, že když to dělaly Odry, že se to někdy nestalo, ale v takové velké míře určitě ne. Je to katastrofa,“ podotkla Jiřina Pešlová s tím, že už toho má plné zuby, aby pokaždé, když napadne sníh poslouchala stezky lidí a řešila pořád to samé.

Zatímco Vrchy tedy tradičně stály, zbytek novojičínského okresu byl vesměs sjízdný. Někde akorát museli řidiči jet opatrněji, jako například za Mankovicemi směrem k železničnímu přejezdu u Suchdola nad Odrou. Redakce Deníku se dopoledne účastnila představení projektu Cérka v Trojanovicích, starosta Jiří Novotný na dotaz ke sjízdnosti už kolem osmé hodiny ranní ubezpečoval, že do centra na Lomnou se dá dostat bez problémů. Od Oder po Trojanovice, ať už přes Nový Jičín nebo kolem poledne přes Kopřivnici byly silnice sjízdné. Horší to na některých místech bylo s chodníky, které byly někde neprůchodné.

K sněhové nadílce se objevilo mnoho komentářů na sociálních sítích. Pisatelů, kteří si na sněžení stěžují, bylo kupodivu mnohem méně, než těch, kteří hodnotili situaci jako normální a spíše pozitivní.

Do 12 hodin měli v pátek 16. prosince hasiči Moravskoslezského kraje v přehledu událostí zaznamenáno 14 výjezdů, třináct bylo v souvislosti s napadaným sněhem, většinou se jednalo o odstranění stromu.

Podobně je na tom železnice

Z důvodu silného sněžení a vzhledem k výstrahám ČHMÚ před sněhem a silnými mrazy, prosíme cestující, aby při cestách vlakem sledovali aktuální informace o provozu na železnici," uvedla v pátek mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Aktuální situaci mohou cestující sledovat na webu Českých drah v tomto internetovém odkazu, nebo v mobilní aplikaci Můj vlak.

"České dráhy v souvislosti s počasím evidují mimořádné události především na severu Moravy, kde byl od ranních hodin kvůli pádu stromu na trať přerušen provoz mezi Slovenskem a ČR na trati č. 320 v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca. ČD v tomto úseku zavedly náhradní autobusovou dopravu, provoz byl okolo 10. hodiny obnoven. K další mimořádné událost došlo napíklad na trati 317 v úseku Kravaře ve Slezsku – Chuchelná, a to z důvodu pádu stromu na trať, několik osobních vlaků bylo odřeknuto," doplnila mluvčí.