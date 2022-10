Jako první otevře své zařízení veřejnosti Armáda spásy. V pondělí 3. října od 12 do 18 hodin si zájemci budou moci přijít prohlédnout Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád v Centru Pětka na adrese Francouzská 1181.

Kamarád poskytuje bezpečný prostor, odbornou pomoc a podporu dětem, mládeži a mladým dospělým v obtížných životních situacích, často spojených s obdobím dospívání. Uživatelé ve věku 6 až 26 let se do klubu chodí svěřovat, nechat si poradit, seznámit se s kamarády, odpočinout si od problémů a trávit volný čas nerizikovými aktivitami. O den později nabídne Armáda spásy možnost bližšího seznámení se službami Prevence bezdomovectví a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Obě tyto služby jsou terénní a nemají k dispozici speciální zařízení. Lidé se však budou moci přijít o službách informovat do kanceláře Armády spásy na ulici Horní 1112, a to v úterý 4. října od 8 do 11.30 hodin nebo od 12.30 do 17 hodin.

Středisko sociálních služeb, příspěvková organizace města Kopřivnice, zpřístupní veřejnosti denní stacionář a odlehčovací službu. Denní stacionář Kopretina se, stejně jako klub Kamarád, nachází v Centru Pětka a je určen dospělým osobám s mentálním příp. přidruženým kombinovaným handicapem a autismem. Služba je ambulantní, takže uživatelé do stacionáře denně docházejí a pak se vracejí zpět do svých domovů. Jak je stacionář vybaven a jaké aktivity zde klienti dělají, můžete na vlastní oči zjistit v úterý 4. října odpoledne mezi 13. a 16. hodinou. Odlehčovací služba poskytuje podporu pečujícím osobám se zajištěním dočasné péče o jejich blízké v případech, kdy ji nejsou schopni sami zajistit nebo potřebují čas například k dovolené a regeneraci sil. Tzv. domovinky, v nichž je tato služba poskytována, prošly v letošním roce rekonstrukcí a zájemci si je budou moci přijít prohlédnout do střediska na ulici České 320 ve středu 5. října mezi 10. a 16. hodinou.

Dalším poskytovatelem, který v rámci týdne sociálních služeb přivítá veřejnost na dni otevřených dveří, je Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje. To provozuje Občanskou poradnu v 2. patře městského úřadu. Poradna poskytuje bezplatné poradenství v oblastech pracovně-právních i mezilidských vztahů, sociálních dávek, oddlužení, pojištění, ochrany spotřebitele atd. Na pracovníky se může obrátit každý, kdo se dostal do nepříznivé sociální situace a potřebuje pomoc při jejím řešení. Den otevřených dveří v občanské poradně se uskuteční v úterý 4. října v době od 13 do 16 hodin.

A na závěr, ve čtvrtek 6. října, si bude možné prohlédnout prostory Nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší Racek na ulici Horní 1113. Hlavním posláním centra je úsilí o sociální začlenění osob bez přístřeší. Uživatelé zde mají k dispozici potřebné hygienické zázemí, možnost ohřevu stravy a zejména jim je nabízena pomoc při vyřizování nejrůznějších záležitostí. Velký díl sociální práce je věnován např. aktivitám zaměřeným na hledání vhodného zaměstnání a ubytování. Na komentovanou prohlídku zařízení a diskuzi jsou všichni zájemci srdečně zváni v době od 13 do 15.30 hodin.