Soubor Radhošť má kulaté výročí, ale nemá kdy ho oslavit

Nezapomeň husle a krpce! To byl pravidelný pokyn mého otce, dlouholetého vedoucího souboru, když jsem s ním začal uprostřed devadesátých let pravidelně chodit hrávat do cimbálové muziky Valašského souboru Radhošť z Trojanovic. Tak vzpomíná na své začátky v souboru Radhošť z Trojanovic, Valašském souboru písní a tanců, Petr Václav Michna v textu, který sepsal k 70. výročí založení souboru.

Snímek zachycuje soubor v rožnovském skanzenu loni 20. září. | Foto: facebook Bohumíra Holuba

Jeho historie začala 30. května 1950 v hospodě U Bačů. „Valaši z pod Radhošťa začali psát dějiny uměleckého spolku tanečníků a hudebníků, národopisné skupiny, která šla ve stopách předválečných valašských skupin a jejich valašských slavností. Jistě bylo jejich cílem uchovat pro budoucí generace život trojanovských písní a tanců. Ale vzhledem k dějinným událostem asi málokterý z nich předpokládal, že stojí u zrodu něčeho pro společnost tak hodnotného, a že tato hodnota se bude předávat z generace na generaci celých sedmdesát let,“ pokračuje Petr Václav Michna. Cenu svatého Martina získala Marie Hrnčířová Přečíst článek › Doplňuje, že souborem prošlo velké množství členů a každý svou pílí a nadšením pro tuto práci získal mysl a srdce dalších lidí. „Tak se v souboru objevovaly celé rodiny, potkali se zde budoucí manželé či bývalí spolužáci. Krásné společenství lidí, kteří se od začátku dodnes věnují udržování místních lidových zvyků. V jejich hlasech žijí písně severního podhůří Radhoště, v jejich nohách pak jedinečné kroky tanců z trojanovských pasek,“ uvádí Petr Václav Michna. Soubor se účastnil mnoha akcí v bývalém Československu i v České republice a také v zahraničí. Mezi těmi, které soubor oblažil svými vystoupeními, nechybí ani krajané v Texasu ve Spojených státech. „Sedmdesát let je výročí, které nás může přivést k pocitu, že stejný je i věkový průměr členů souboru. S obrovskou radostí mohu konstatovat, že kdo si tohle myslí, mýlí se. Navzdory době, která nepřeje dobrovolné práci v uměleckých souborech všeho druhu, je daleko od velkoměst, v malé vsi Trojanovice, živý folklórní soubor se staršími i mladými muzikanty a tanečníky. Těleso, které počtem svých členů a vztahem k místním tradicím a kultuře dává trojanovským písním a tancům nesmrtelnost tak, jak to jistě měli v mysli zakládající členové před sedmi desítkami let v hospodě U Bačů,“ uzavírá Václav Petr Michna. Cenu svatého Martina letos dostanou opět dva lidé Přečíst článek › Doba souboru skutečně nepřeje. Jeho současná vedoucí Dana Svobodová pro Deník uvedla, že oslavy výročí měly být původně loni 23. října, dalším datem byl 28. listopad, ale i v tomto termínu trvala protipandemická opatření. „Protože nemůžeme zkoušet, tak termín zase posunujeme,“ sdělila Dana Svobodová a upřesnila, že třetím termínem oslav je letošní 17. duben.

