Stejná cena a její navýšení se týkají rovněž bytových jednotek Stavebního bytového družstva Venkov, Šenov u Nového Jičína, kam Veolia rovněž dodává teplo. Obyvatelé těchto družstevních bytů se, stejně jako obyvatelé městských bytů, obávají zdražení, které někteří dodavatelé tepla avizují od ledna příštího roku. Podle Milady Soukenkové, předsedkyně představenstva SBD Venkov, je ale zatím předčasné bavit se o ceně pro příští rok. „Prozatím nic nevíme,“ sdělila Milada Soukenková.

Koncem letošního srpna se v sídle Moravskoslezského energetického centra v Ostravě uskutečnilo setkání dodavatelů tepla s představiteli Moravskoslezského kraje, starosty a primátory, zástupci podniků i nájemníků. Ředitel společnosti Veolia Energie ČR Jakub Tobola tam pro Deník uvedl, že zdražení nebude tak drastické, jako na energetických trzích. „Bude to v řádech desítek procent, což by v běžné domácnosti mělo dělat několik stovek měsíčně,“ sdělil Jakub Tobola a jako důvod uvedl, že společnost nakupuje paliva dlouhodobě dopředu.

Levnější teplo než v Novém Jičíně mají v současné době obyvatelé městských bytů v Kopřivnici. Tam je 787 bytů ve správě odboru majetku města a 130 bytů zvláštního určení, které jsou ve správě Střediska sociálních služeb města Kopřivnice. Teplo pro bytové domy v majetku města Kopřivnice dodává společnost TEPLO Kopřivnice s.r.o. Také oni cenu tepla pro letošní rok navýšili – loni platili obyvatelé zhruba 465 korun s DPH za gigajoule, letos je to okolo 480 korun. Igor Kocurek, jednatel společnosti Teplo Kopřivnice s. r. o., pro Deník řekl, že pro letošní rok mají cenu fixovanou. „Takže stanovená cena za teplo platí až do konce roku. Jedině klimatické změny by na tuto cenu mohly mít vliv. Když prodáme více tepla, bude levnější, když prodáme méně, bude dražší. Tomu ale zatím nic nenasvědčuje,“ dodal Igor Kocourek. K případné ceně tepla pro rok 2023 se vyjádřil stručně: „Příští rok určitě budeme zdražovat, o kolik to bude, to se zatím neví.“