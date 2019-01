Nový Jičín - V Novém Jičíně už platí poplatky v lékárnách bez rozdílu všichni. Krajský soud v Ostravě totiž vydal předběžné opatření, na jehož základě nesmí lékárna v novojičínské nemocnici hradit za pacienty regulační poplatky.

Jediná lékárna na Novojičínsku, kterou spravuje Moravskoslezský kraj, je lékárna Delfín v areálu novojičínské nemocnice. | Foto: Deník/Markéta Kovalová

Kdo chtěl při výběru léků na recept ušetřit, mohl si do úterý 12. května vyšlápnout k lékárně Delfín, která sídlí v objektu novojičínské nemocnice. Dnes už je jedno, do které lékárny v Novém Jičíně lidé přijdou. Všude je čeká povinnost uhradit regulační poplatek.

Moravskoslezský kraj přišel o další lékárnu, která mohla pacientům kompenzovat třicetikorunové poplatky za položku na receptu. „Krajský soud v Ostravě nařídil nemocniční lékárně v Novém Jičíně, aby ihned přestala nabízet trojstranné dohody a zdržela se jakéhokoliv jiného jednání vedoucího k placení regulačních poplatků za pacienty,“ řekl Marek Hampel z Grémia majitelů lékáren. Naprosto stejně, jako v případě Nového Jičína, rozhodl soud už dvakrát, v Opavě a Mladé Boleslavi.

Krajský soud v Ostravě vyhověl návrhu novojičínského lékárníka Stanislava Rovana, jehož návrh na předběžné opatření je spojen i s žalobou kvůli nekalé soutěži. Rovan je podle svých slov s rozhodnutím spokojen, protože se všem, ať už lékárnám nebo pacientům, dostává stejných podmínek. „Požádal jsem kraj, aby mě zařadili do systému lékáren, kterým hradí poplatky. Sbíral jsem i žádosti pacientů a ty pak posílal na kraj. Ani jedna věc nebyla vyslyšena, a tak byl soud poslední možnost, jak dosáhnout rovnoprávnosti pro mé pacienty,“ vysvětlil Rovan. „Šlo mi o to, aby si pacienti mohli vybrat lékárnu podle kvality práce a ne podle poplatků,“ zdůraznil.

Nejen lékárna Stanislava Rovana, ale zřejmě i ostatní provozovny v Novém Jičíně pocítily od února jisté oslabení tržeb. „Ze začátku to bylo deset, pak dvacet a třicet procent ztráty. Dostali jsme se dokonce i na padesáti procentní ztrátu, ale postupně se někteří pacienti vraceli, takže v průměru šlo o propad o třicet procent,“ vyčíslil Rovan. „O peníze ale nešlo. Šlo o to, že se vytrácel kontakt s pacientem,“ řekl a dodal: „Já poplatky ani nehájím ani nepropaguji. Pokud mají být, ať jsou u všech. A pokud je zruší, ať se tak stane také u všech lékáren. Tak je to spravedlivé,“ uvedl lékárník Rovan.

Předběžné opatření umožňuje pouze prozatímní úpravu poměrů. To znamená, že žalobou na ochranu proti nekalé soutěži se soud bude dále zabývat.

Kraj rozhodnutí soudu respektuje a poplatky v lékárně Delfín již nehradí. „Už v úterý jsme vyvěsili do lékárny upozornění pro pacienty, které se týká tohoto rozhodnutí. Vysvětlili jsme pacientům, o co se jedná, na základě čeho budou od teď poplatky hradit,“ uvedla tisková mluvčí Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín Simona Součková.

Předběžné rozhodnutí soudu bylo na programu jednání krajských radních ve středu 13. května. „Rada kraje na svém jednání rozhodla s okamžitou platností o ukončení aplikace systému kompenzace úhrady regulačních poplatků v lékárně provozované Nemocnicí s poliklinikou v Novém Jičíně,“ uvedla Šárka Vlčková, tisková mluvčí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Jedním dechem dodala, že je v současné době připravováno odvolání proti předběžnému opatření, které krajský úřad podá ve stanovené patnáctidenní lhůtě. „O případných nových skutečnostech, které se budou týkat regulačních poplatků v novojičínské lékárně, budou občané neprodleně informováni,“ upozornila Vlčková s tím, že v ambulancích novojičínské nemocnice zůstává systém i nadále beze změn. „To znamená, že občané mohou v ambulancích i nadále využít možnosti uzavřít Trojstrannou dohodu o zaplacení regulačních poplatků,“ dodala.

Přečtěte si také:

Soudy povzbudily lékárníky