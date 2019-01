Nový Jičín /FOTOGALERIE/ - Soutěž Navrhni si svoje euro, kterou vyhlásilo novojičínské středisko Europe direct, již zná své vítěze. Na eurech děti zobrazovaly české osobnosti, zvířata i významné stavby.

Jak by mělo vypadat české euro? Na takovou otázku hledali odpověď žáci základních a uměleckých škol z celého Novojičínska. Své grafické návrhy zasílali na adresu střediska Europe Direct v Novém Jičíně, kde také v pondělí 27. dubna proběhlo vyhodnocení návrhů. Ocenění udělovala odborná porota i veřejnost, a to ve dvou kategoriích základní umělecké školy a základní školy.

Do konce únorové uzávěrky soutěže se ve středisku sešlo 119 náčrtů budoucí měny. „Návrhy dětí, jak by si představovaly společnou euroměnu, jsou opravdu nápadité a velice rozmanité,“ pochvalovala si referentka Petra Schmidtová z novojičínského Europe Direct. Vzápětí však zvážněla, když si uvědomila, kolik škol se mohlo přihlásit a neudělalo to. „Účast byla menší, než jsem já osobně očekávala. Když si například na internetu najdu všechny základní a umělecké školy z celého okresu, tak se jich nepřihlásilo až tak moc. Někdy se nám dokonce e-mail vrátil s tím, že adresa neexistuje. Čekala bych větší účast,“ sdělila trochu zklamaně.

Jednou z oceněných byla i Kiev hy Chau, jež odborná porota vyhodnotila jako vítěze kategorie základních uměleckých škol. Na svém návrhu zpodobnila Pana Tau s buřinkou a známým gestem. „Inspirovala jsem se svou nejoblíbenější knížkou, což je Pan Tau. Je výborné, že jsem takhle vyhrála, je to moje první podobné vítězství. S návrhem mi pomáhala paní učitelka, ale malovala jsem sama,“ přiznala třináctiletá Kiev hy Chau z novojičínské umělecké školy.

Vyhlášení vítězů přihlížela odborná porota, která dílka posuzovala. Vybírání těch nejlepších nebylo jednoduché, proto byla vyhlášena i zvláštní cena poroty. „Hodnotili jsme fantazii tvůrců. Nebylo to vůbec nijak okleštěno. Moc se nám líbil odvážný Pan Tau, ale bylo to těžké, obrázků jsme měli hodně, museli jsme vybrat ty nejlepší a snad se nám to i povedlo a vybrali jsme dobře,“ popsala porotkyně Soňa Zemánková, učitelka na Základní umělecké škole v Novém Jičíně. Porotu dále tvořili místostarosta města Miloš Lossmann, Ivana Kaňáková, učitelka na základní škole Tyršově a učitel výtvarného oboru na základní umělecké škole v Novém Jičíně Jan Zemánek.

Středisko Europe Direct působí v Novém Jičíně jako prostředník mezi obyvateli a Evropskou unií. Jeho činnosti financuje evropská komise. „Tematika našich činností se vždy týká evropské unie, aby se lidé dozvěděli, jaké mají možnosti ohledně cestování, studia a práce. Pořádáme i odborné přednášky a semináře,“ uzavřela Schmidtová.