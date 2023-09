Nefrologická ambulance Nemocnice AGEL Nový Jičín poskytuje kromě běžné péče o pacienty s postižením ledvin celou řadu specializovaných služeb. Jednou z nich je i domácí peritoneální dialýza, jež usnadnila život i mladé mamince z Novojičínska.

Ivana Figarová z nefrologické ambulance Nemocnice AGEL Nový Jičín s pacientkou Pavlínou Buchtovou. | Foto: se svolením Agel Nový Jičín

Čtyřiatřicetiletá Pavlína Buchtová začala mít problémy s ledvinami v roce 2009, kdy ji lékaři diagnostikovali IgA nefropatii neboli Bergerovu chorobu. Jedná se o imunologicky zprostředkované postižení ledvin. První léčba začala kortikoidy a i přes jejich nežádoucí účinky se paní Pavlíně stav zlepšil.

„S manželem jsme moc chtěli děťátko, a tak jsem s malou dušičkou přišla k lékaři a čekala, jak se k této myšlence vyjádří. Jeho odpověď si pamatuji dodnes. Buď teď, nebo už nikdy. Do měsíce jsem byla těhotná a šťastná. Těhotenství probíhalo bez problémů a v březnu se nám narodila zdravá holčička. Bohužel po čase se můj zdravotní stav postupně a plíživě zhoršoval. Opět mi byly nasazeny kortikoidy, dohromady čtyřikrát,“ svěřila se Pavlína Buchtová, pacientka nefrologické ambulance Nemocnice AGEL Nový Jičín.

Účinek kortikoidů se však postupem času snižoval a další vyšetření odhalilo, že zhoršující se stav ledvin bude vyžadovat hemodialýzu a zároveň zařazení na čekací listinu na transplantaci.

„Na konci června 2022 jsem měla termín v Olomouci na tzv. předtransplantační vyšetření. Nicméně ve stejný měsíc jsem byla klasicky na odběrech a má lékařka se nestačila divit, za jak krátkou dobu od minulých odběrů, se mi výsledky zhoršily natolik, že musím zahájit dialýzu. Já jsem se obecně dialýze chtěla vyhnout. Již dříve jsme probírali možnost léčby a byla mi doporučena peritoneální dialýza. Byla jsem pevně rozhodnuta, že hemodialýzu rozhodně nechci. Protože se ale můj stav zhoršil nečekaně rychle, musela se ze dne na den dialýzu zahájit. Jezdila jsem celé léto do novojičínské nemocnice. Třikrát týdně na čtyři hodiny,“ zavzpomínala paní Pavlína s tím, že tato forma léčby byla psychicky i fyzicky náročná.

V srpnu loňského roku tak paní Pavlína podstoupila plánovanou operaci, konkrétně se jednalo o zavedení katetru do břicha, aby mohla přejít na domácí peritonealní dialýzu. „Měla jsem jisté obavy, jaké to bude žít s hadičkou, která vám trčí z těla. Na druhou stranu jsem se ohromně těšila, protože vidina toho, že se „zbavím“ hemodialýzy, byla dostatečnou motivací. Také jsem se znovu chtěla vrátit plně do pracovního procesu,“ pokračuje pacientka nefrologické ambulance Nemocnice AGEL Nový Jičín. Operace i následné zaškolení zdravotníky proběhlo na výbornou a na řadu tak mohla přijít noční dialýza (domácí peritoneální dialýza).

„Noční dialýza probíhá tak, že se večer před spaním napojíte na speciální přístroj a přes noc probíhá přístrojově vypouštění – napouštění – prodleva. Ráno se odpojím a jdu si směle po svých. Přístroj jsem se naučila ovládat rychle, není to nic těžkého. Příprava zabere pár minut a celý postup se stane časem rutinou, jako je například čištění zubů. Díky peritoneální dialýze jsem mnohem více svobodnější i co se týče dietních opatření. Co velmi oceňuji je skutečnost, že jsem se vrátila i ke svému tolik milovanému tanci,“ těší Pavlínu Buchtovou.

Na závěr dodává: „Touto cestou bych ráda poděkovala celému lékařskému týmu, který se o mě staral i stará. Zejména velký dík patří sestřičkám, Ivě Figarové a Barboře Pastorkové z nefrologické ambulance Nemocnice AGEL Nový Jičín za jejich empatický přístup k pacientům. Za jejich povzbudivá slova a útěchu ve chvílích, kdy vám není zrovna do smíchu. Velký dík patří také celé mé rodině, která mě vždy podporovala a stojí při mě v těžkých chvílích. Nyní mě čeká ještě jedna velká výzva a tou je samotná transplantace. Čekání a opět výhled do neznáma je pro mě aktuálně velmi stresující. Věřím a moc si přeji, aby vše dopadlo dobře. Chtěla bych všem lidem, kteří si procházejí podobnou situací jako já, říct, ať se nevzdávají a věří v pozitivní budoucnost.“

Nefrologická ambulance Nemocnice AGEL Nový Jičín má v evidenci na peritoneální dialýze v současné době dvě ženy a jednoho muže. Je vhodná pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin, kteří mají na výběr právě mezi domácí dialýzou a nemocniční hemodialýzou. „Zájemci o peritoneální dialýzu musí splňovat několik kritérií. Musí mít správně zázemí v domácím prostředí, mít dobrou spolupráci s rodinou i s personálem ambulance, pochopit samotný princip peritoneální dialýzy i následné školení a nácvik. Klient by také neměl být obézní a mít v neposlední řadě dobrý kardiovaskulární systém. Věk není rozhodující, základem je správná edukace o peritoneální dialýze,“ informuje Ivana Figarová, všeobecná sestra nefrologické ambulance Nemocnice AGEL Nový Jičín.