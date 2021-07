Sochaři a řezbáři už zpracovali kdejaký motiv. Řezbář František Nedomlel je možná první, koho napadlo vyřezat do modřínového dřeva Lávový proud. Láva vytvořila u Meziny kamenné varhany z čedičových sloupců.

Lávový proud, který vyřezal František Nedomel.Zdroj: Deník/František Kuba Nedomlelova plastika s realisticky zpracovanými "varhanami" stojí u frekventované silnice na Bruntál jako poutač. Vítá výletníky v místech, kde před jedním až dvěma miliony let duněly sopečné erupce a tekly lávové proudy. Dřevěnou plastiku si objednala obec Mezina.

Lávový proud u Meziny je přírodní památka, která se hned tak nevidí. Husté magma vytékalo z úbočí Venušiny sopky a vytvořilo proud, který se táhl až do kilometrové vzdálenosti.

Chladnoucí magma za příznivých podmínek vytváří kámen se sloupkovitou odlučností. Díky tomu čedičové sloupy s šestiúhelníkovým průřezem vypadají jako „varhany“.

V okolí Venušiny sopky jsou patrné také boční krátery s lávovými jeskyněmi. Sopečnou činnost zde připomíná také načervenalé zbarvení půdy.

Na sopce bude rozhledna

Červenec 2021: Cesta z Meziny na vrchol Venušiny sopky.Zdroj: Deník/František KubaZatímco v Roudně výlet na sopku Velký Roudný završí výstup na rozhlednu a fantastický výhled na přehradu i na Jeseníky, návštěvník Venušiny sopky v Mezině může být trochu zklamaný.

Přes stromy z vrcholu nic moc neuvidí. Obec Mezina už plánuje, jak to změnit. Nejdřív ale bylo nutné ověřit, zda rozhledna na Venušině sopce bude mít svůj význam.

„Právě připravujeme nový územní plán, který umožní do budoucna postavit na Venušině sopce rozhlednu. Je to jedna z nejnavštěvovanějších památek v Mezině, ale moc toho ze sopky vidět není. Když jsme začali uvažovat o rozhledně, nejdřív jsme na Venušinu sopku pozvali jeřáb, nebo spíš auto s žebříkem, abychom si vyzkoušeli, jaká výška bude dostatečná. Teď už máme přesnou představu, jak daleko budeme vidět z dvacetimetrové rozhledny a kam ji umístit, aby výhled nezakryly stromy,“ uvedla starostka Meziny Stanislava Slováková.

Skvost Meziny: Vodičkův Statek

Každý turistický průvodce návštěvníkům Meziny doporučí Lávový proud a Venušinu sopku, ale jinak se toho o zdejších pamětihodnostech moc neví. Milovníci přírody mohou obdivovat památné stromy jako Lípu u Kohoutů, Dub u Slováků, nebo si vyzkoušet, zda poznají čím se liší památný javor klen a javor mléč.

Pro milovníky historie a architektury je v Mezině skutečným pokladem kulturní památka Vodičkův statek. Památka mimořádného významu, kterou moc lidí nezná.

Pozdně empírový statek s fabionovými klenutými stropy doplňuje zděná ohradní zeď s dřevěnou branou a brankou. Ke statku patří zděné přízemní hospodářské budovy a zaklenuté chlévy.

Mezina má koně ve znaku i na dopravní značce

Mezina má koně na obecním znaku i na dopravní značce.Zdroj: Deník/František KubaMezina má v obecním znaku i na praporu symbol "vykračující kůň". Nikoho asi nepřekvapí, že zdejší lidé mají rádi koně a občas zde potkáte jezdce. Zákonodárci letos uložili řidičům povinnost vyhýbat se cyklistům v předepsané vzdálenosti minimálně 1,5 metrů. Pamatujete si z autoškoly, jaká je předepsaná vzdálenost pro objíždění koní? A reguluje vůbec nějaký předpis setkání řidiče a jezdce?

Milovníci koní v Mezině na nic nečekali, a vytvořili si svou vlastní dopravní značku. Ta děkuje řidičům, kteří zpomalí a objedou koně s dvoumetrovým odstupem.

Mezina má koně na obecním znaku i na dopravní značce.Zdroj: Deník/František Kuba

"Ta značka dejte pozor při setkání s koňmi je naše soukromá iniciativa. Nechal to udělat manžel, obec to nestálo ani korunu," prozradila starostka Meziny Stanislava Slováková. Byla to reakce na kolizi mezi autem a koněm, kterou zažila jejich vnučka.

"Paní tady v Mezině pečuje o staré koně, aby nemuseli na jatka, a také provozuje výcvik, výchovu a osedlání koní. Chodí tam také děti, aby se naučily pečovat o koně. Občas mají na koních společnou projížďku ke Slezské Hartě. Zrovna s nimi jela vnučka, když došlo ke kolizi koně s autem. Řidič byl zřejmě tak oslněný, že ho to téměř oslepilo. Nevím, jak se to mohlo stát, ale přehlédl, že po silnici jde pět koní, takže do toho posledního vrazil. Naštěstí se koním ani lidem nic vážného nestalo, ale mrazí z toho v zádech. Kůň byl jen trochu odřený. Řidič naštěstí nejel rychle, jinak by to dopadlo daleko hůř. Lítali jsme kolem té nehody a přemýšleli, jak takovým situacím předcházet. Tak nás napadlo, že dáme k silnici poděkování ohleduplným řidičům i návod, jak mají bezpečně koně objíždět," uvedla starostka Meziny Stanislava Slováková.