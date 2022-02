Ten drží záštitu nad jednou z nejdrsnějších hasičských soutěží světa The World's Strongest Firefighter. Jde o klání, na které se nelze kvalifikovat. Nejlepší hasiče planety si vybírají a zvou organizátoři. Letos do města Columbus dorazí třináct účastníků z různých koutů světa. A Miroslav Šín je mezi nimi.

První Čech

Za sebou má řadu domácích a mezinárodních soutěží, přivezl množství cen. Jeho výsledky v silovém trojboji jsou ohromující. Že by ale někdy zápolil na The World's Strongest Firefighter, jej nenapadlo.

Bude vůbec první český hasič, kterému se něco takového podařilo. „Stále tomu nemůžu uvěřit,“ uvedl Miroslav Šín.

Navíc se potká s Arnoldem Schwarzeneggerem (fotogalerie níže). Setkání s takovou ikonou je sen mnoha kluků i chlapů.

„Je to můj idol. Jsem jeho fanoušek. Mám rád filmy, ve kterých hraje. Kdybych měl vybrat jeden, asi by to bylo Komando. Je to úžasný film,“ řekl Miroslav Šín. Mnozí diváci si z tohoto snímku vybaví scénu, kdy si kráčející Arnold Schwarzenegger jednou rukou přidržuje mohutný kmen na rameni a ve druhé třímá obří motorovou pilu.

Kláda

A něco takového, ovšem bez motorové pily, čeká v USA i Miroslava Šína. Mezi speciálními disciplínami je totiž i zvedání stodvacetikilogramové klády ze země nad hlavu. Zvítězí borec, který během minuty zvládne nejvíce zdvihů.

„Jsou to opravdu těžké disciplíny,“ uvedl Miroslav Šín, který u nás se svými 120 kilogramy budí respekt. „V Americe ale budu spíše za střízlíka. Když jsem se díval na videa, tak jsou tam chlapi se 150 kilogramy,“ usmál se Miroslav Šín.

Kamarád

V Americe na něj bude čekat kamarád ze základní školy, který žije v USA. „Vezme si týden dovolené. Bude nám dělat průvodce,“ dodal ostravský hasič.

Kromě Miroslava Šína vyrazí do USA i jeho kolega z Libereckého kraje Jan Pipiš, kterého si organizátoři vybrali jako náhradníka. Soutěž The World's Strongest Firefighter se koná začátkem března.