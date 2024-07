Cena zájezdu činí 300 Kč, děti do 15 let mohou jet zdarma v doprovodu rodičů. Plánovaným výletem bude exkurze do podniku Marlenka ve Frýdku-Místku (8:30) a přilehlého lesoparku (10:00). Následuje oběd a prohlídka v Pivovaru Morava (12:00) a prohlídka areálu a těžní věže zrušeného Dolu Staříč (15:00). Jednotlivé vstupy na akce si každý hradí sám.

Odjezd v 7 hodin od školy v Heřmanicích a v 7.10 hodin ve Vésce od rybníku. Zájemci se ještě stále mohou hlásit na tel. č. 605 114 529.