Marian Žárský by měl od 1. září nastoupit jako ředitel Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Jako vedoucí městské kulturní složky pracoval Marian Žárský dvanáct let, ale jeho kulturní činnost ve městě trvá téměř dvakrát tak dlouho. Byl u zrodu Valachyjády nebo festivalu FRKOT a u dalších akcí. Jako ředitel MěKS pracoval na základě jím vypracovaných šestiletých koncepcí – jedna měla název Kultura, věc veřejná, druhá Frenštát nás baví.

„Do té poslední koncepce, bohužel, tvrdě zasáhl covid. Ale myslím si, že se hodně podařilo udělat. Obě koncepce sledovaly dva cíle. Naučit lidi na kulturu chodit a naučit je za ni platit. Myslím si, že se to podařilo jak z hlediska příjmů, tak z hlediska návštěvnosti,“ říká Marian Žárský a jako příklady uvádí, že zhruba od roku 2008 až 2009 stoupla roční návštěvnost z 28 tisíc lidí až na skoro 85 tisíc, což byl strop v roce 2016. Celkový počet akcí se navýšil asi o 40 procent.

„Důležité je, že ve Frenštátě pod Radhoštěm se podařilo vytvořit síť spolupracujících organizací. MěKS bylo jako základ, ale ty velké akce se dařily hlavně díky tomu, že můžeme spolupracovat se školami, se ZUŠ s CVČ Astra i s velkými zaměstnavateli a s okolními obcemi. Díky tomu se tady daří dělat velké akce jako je Beskydská sedmička, Horečky fest, Svátek dřeva,“ pokračuje Marian Žárský a upřesňuje, že v „předcovidové“ době bylo ročně sedm nebo osm festivalů, asi 140 akcí a 450 promítání.

Odcházející ředitel MěKS připomíná, že za dvanáct let, po které byl ve funkci, se podařilo investovat kolem 90 milionů korun do kulturní infrastruktury – nejvíce stála rekonstrukce Domu kultury, další investice šly do naučné stezky Beskydské nebe, amfiteátru na Horečkách, kulturní struktury v autokempu nebo do digitalizace kina.

Marian Žárský říká, že k rozhodnutí věnovat se sociální sféře dozrál postupem času. „Už jsem se na to nějakou dobu připravoval, studuji školu, k sociálu mě to táhne. Vidím v tom nějaké logické pokračování, možná i s pomocí kontaktů, které mám. Pocházím z Frenštátu, v domově už rok pracuji jako dobrovolník a dokonce jsme tam měl i praxi ze školy. S tím provozem jsem se docela seznámil,“ dodává.

Kulturu úplně neopouští, bude prý možné i nadále ho vídat jako moderátora některých velkých akcí, jako ředitel MěKS ale má před sebou poslední měsíc. „Odcházím spokojený, myslím si, že mise byla splněna, a každý, kdo přijde, má na co navázat,“ uzavírá Marian Žárský.