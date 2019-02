Doby, kdy mezi vesnicemi a městy byl propastný rozdíl, jsou dávno pryč. Vidět to je velmi dobře například na sportovních zařízeních, a to nejen venkovních.

Sportovní hala v Bílově. | Foto: Deník/Simona Mikšová

Prakticky v každé obci je dnes nějaká tělocvična, zpravidla součást školy, která je k dispozici i veřejnosti. Jsou však obce, v nichž má veřejnost možnost využít sportovní halu, za kterou by se nemuselo stydět ani leckteré město.



Jedním z příkladů může být například Jeseník nad Odrou a hala v tamním sportovním areálu, třetím rokem funguje víceúčelová sportovní hala v Pustějově, zcela nová hala je v provozu několik týdnů v Bílově.

Hala funguje

od prosinceSe zbrusu novým sportovištěm se může od poloviny prosince chlubit také obec Bílov. Stavba, včetně vnitřního vybavení, stála 13,5 milionu korun a obec ji celou hradila z vlastních zdrojů. Milovníci sportování si tam mohou zahrát fotbal, nohejbal, volejbal, badminton, tenis či stolní tenis. V areálu, jehož součástí je také zázemí pro tamní fotbalový klub, je i restaurace se dvěma bowlingovými drahami. V budoucnu by měl být celý areál navíc i oplocen a vedle venkovního fotbalového hřiště by mělo vyrůst další sportoviště. „Buď to bude tenisový kurt, okruh pro in-line bruslaře nebo třeba více multifunkčních hřišť," přiblížil další plány starosta obce Zdeněk Fusik. (sim)

To, co se již podařilo vybudovat v Bílově, by rádi realizovali i v nejmladší obci Novojičínska, v Libhošti. Jednou z dlouhodobě plánovaných investic je výstavba nové sportovní haly a multifunkčního sportovního hřiště, které by mělo stát v centru obce.

„Její realizace je jednoznačně vázaná k tomu, jestli bude v tomto dotačním období vypsán dotační titul, pod který by se realizace tohoto objektu dala zařadit, jež by ty náklady pokryl alespoň z devadesáti procent,“ řekla starostka Libhoště Helena Šimíčková.

Obec má již hotovou studii, podle níž jsou náklady předběžně odhadnuty na 30 až 40 milionů korun, podle vybavení a případného vybudování. Současná tělocvična je v Libhošti v nevyhovujícím stavu a velikostně ani nedostačuje požadavkům dnešní doby.

Do haly se dá zajít třeba jen na kávu a zákusek

Krásnou tenisovou halu je možno navštívit v Suchdole nad Odrou. Je v provozu druhou sezonu. „Jsou tam dva tenisové kurty, kurt na badminton," uvedl správce haly. Tenisové dvorce jsou pokryté povrchem TopSlide, návštěvníci mají možnost zapůjčit si nebo zakoupit sportovní vybavení pro zmíněné sporty, samozřejmostí je vyplétání raket. „Dojíždí nám tady asi pět nebo šest trenérů, takže je možné si domluvit i toto," pokračoval správce suchdolské haly.

Hala je otevřená denně včetně víkendů od 7 do 22 hodin. „Je tam prosklený minibar, odkud je vidět přímo na kurty, v hale je i balkon, odkud je vidět na badminton. Dopoledne se tam ještě dá zahrát, odpoledne je to vesměs obsazené až do konce provozu. V soboty jsou turnaje, ty už máme rozepsané do konce sezony," přiblížil zájem o halu její správce. Podle něj se dá ale v hale posedět jen tak a sledovat tenis nebo badminton.

„Chodí tam lidi, kteří přijdou jenom posedět, dají si zákusek, kávu, čaj, víno. Je to nekuřácké, takže jim to vyhovuje," uzavřel správce suchdolské haly.