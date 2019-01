„Mně osobně se to nelíbí, a co vím, tak ani dalším lidem. Stojí to tam jak bolavá noha a myslím si, že by se pro tržnici našlo vhodnější prostředí. Třeba někde u letního kina,“ navrhl muž a zároveň poznamenal, že dříve bylo náměstí pěkně čisté.

Na jeho dotaz reagoval přítomný starosta Bílovce Petr Klimek tím, že umístění dřevěných stánků na náměstí je pouze provizorní řešení. Když se totiž prodávalo v areálu letního kina, město z toho nemělo příjmy. „Takže jsme chtěli zvýšit příjem do rozpočtu a našlo se toto řešení,“ vysvětlil starosta Klimek. Pokud by vše šlo podle plánů radnice, měly by se stánky přemístit na nádvoří nedalekého zámku. „V letošním roce je v plánu jeho rekonstrukce. Poté by se tam mohly stánky přesunout. Pohledy jsou rozdílné a já si také myslím, že se to většině občanů opravdu nelíbí, ale je to pouze provizorní,“ uklidnil přítomné Petr Klimek.

Slova se během odpoledne chopil také Vít Gola, neuvolněný místostarosta zodpovídající za odpadové hospodářství, životní prostředí, technické služby a městské lesy. Mimo jiné uvedl, že od 1. března budou mít obyvatelé Bílovce možnost odkládat textil do zvláštních kontejnerů umístěných v areálu Slumbi. „Během měsíce pak budou rozmisťovány i na vytipovaná stanoviště na území města. Pevně věřím, že toho občané využijí a snížíme tak množství směsného komunálního odpadu,“ vyslovil se místostarosta Gola.

Celá schůze trvala zhruba hodinu a půl a oproti loňskému roku přišlo mnohem více obyvatel, které zajímá současnost i budoucnost města.