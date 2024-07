„Podle objemu vyčepovaných piv a použitého skla k nám loni dorazilo na pět stovek lidí. Samozřejmě postupně, ale v jednu chvíli jsme jich tady měli i tři sta. Jen u speciálů se vytočilo přes tisíc piv. Troufám si odhadnout, že letos by mohla být návštěvnost i dvojnásobná,“ říká Marek Dibelka za organizátory.

Ti už mají potvrzené jak loňské účastníky (Holendr z Valašského Meziřící, Beskydský pivovárek z Ostravice, Pivovarský dům z Ostravy), tak nové (Dejf ze Studénky, Helf z Oseku nad Bečvou, Axiom Brewery z Prostějova, Buchťák z Olomouce, Paličák z Palačova, Olbrew ze Sedlnic, Mazák z Dolních Bojanovic).

„Znáte to, přijdete na pivní festival a chcete toho ochutnat co nejvíce. Ale v třetinkách nebo půllitrech není šance to dát. My to známe taky. Proto jsme vymysleli možnost, jak všechna ta piva vyzkoušet. Nabízíme degustační balíček,“ vysvětluje Marek Dibelka.

V praxi to bude vypadat tak, že zájemce zaplatí sedmdesát korun a může vyzkoušet všech pět piv čepovaných buď v dřevěné boudě, anebo jiných pět ve vedlejším přístřešku. „Jedno pivo v balíčku bude mít objem jedno deci,“ vysvětluje Dibelka a upozorňuje, že na takovou ochutnávku je třeba přijít včas. Aby se vám nestalo, že některý druh už došel. Ceny půllitrových čepovaných piv by se měly pohybovat okolo padesáti šedesáti korun.

Pohostinství Starojická Lhota slibuje na sobotu i atrakce po děti, mimo jiné velký skákací hrad. Zařídilo živou hudbu, občerstvení i soutěže v pití piva na čas či poznávání pivních stylů.

Za pětatřicet korun dostanou návštěvníci pivního psa. „Nemusíte se bát, není to žádná nekorektní věc, ale tvarůžky s cibulí a paprikou na krajíci chleba. Hanáci tomu tak říkají,“ tvrdí organizátor Pivního festivalu, který vypukne v 15 hodin.