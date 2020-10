„Každou chvíli se mohl každý z nás stát vítězem a nebo poraženým. Kampaň byla ale po celou dobu korektní,“ říká Jitka Seitlová.

Kde jste sledovala výsledky druhého kola senátních voleb?

Doma v Lipníku nad Bečvou a pracovala jsem na zahrádce, protože mě to vždycky uklidní. Padají ořechy, hrušky a práce tam bylo opravdu hodně. Přiznám se, že sledovat výsledky bylo velmi napínavé, protože kolísaly nejen u mě, ale i u mého soupeře, takže vládlo velké napětí. Jsem ráda, že si teď mohu trochu odpočinout a konečně třeba s manželem zajdeme i do lesa na houby, na což už se moc těším.

Jako senátorka jste obhájila šestiletý mandát. Na jaká témata byste se chtěla v následujícím volebním období zaměřit?

Jak jsem slíbila, budu se věnovat především dobudování dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Chtěla bych také změnit financování silnic druhé a třetí třídy, protože jsou v celém regionu ve špatném stavu. To ale neznamená, že bych se nevěnovala i jiným oblastem. Město Přerov potřebuje pomoci - bylo součástí Severomoravského kraje, tedy kraje, který je strukturálně zčásti postižen. Takže se budu snažit, aby byla jiná měřítka pro strukturálně postižená města a oblasti, mezi něž patří podle mého názoru i Přerov. Aby měly tyto oblasti určité výhody z hlediska daňového, ale třeba i dotací. To je jedna z věcí, které mi leží na srdci. Druhou věcí je ochrana životního prostředí - potřebujeme zadržet vodu v krajině, potřebujeme, aby neprobíhala eroze půdy a nemizely nám lesy. To všechno znamená spoustu legislativní práce i konzultace s odborníky.

Načerpala jste během kampaně konkrétní podněty od občanů, které vás inspirovaly?

Mám celý sešit podnětů - od toho, že je v nějaké obci špatně umístěná zastávka, která je nebezpečná pro děti, až po opravu chodníků nebo vybudování nové sokolovny. Tam, kde mohu pomoci, budu se snažit pomáhat.

Vláda dala zelenou nákladnému projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe, jehož oderskou větví chce začít. Vy záměr dlouhodobě odmítáte - budete v tom dál pokračovat?

Zatím není hotová EIA a ani neznáme ekonomické rozvahy. Nadále se tím budu zabývat, protože si pořád myslím, že je tato stavba nesmyslná.

Vaši kancelář zdobí obraz prvního polistopadového prezidenta Václava Havla. Jak důležité je v dnešní době hájit jeho ideály a bojovat za demokracii a lidská práva?

Lidská práva jsou základem úspěchu společností, které žijí v demokracii. Budu se tedy snažit hájit principy demokracie a svobody. Nejen je hájit, ale také posilovat. Nedovolím, abychom se vrátili do minulosti a k totalitním praktikám. Chci také bojovat proti nenávisti a závisti, která naši společnost paralyzuje - to jsou totiž všechno věci, které nám škodí. A také proti strachu, který se snaží někteří lidé vyvolat.

Před dvěma týdny otřásla Českem zpráva o masivním úhynu ryb v řece Bečvě, které otrávil kyanid. Zaměříte se i na prošetření této události?

Slíbila jsem už v jednom rozhovoru, že první, čemu se budu věnovat, je prověření toho, jak probíhalo šetření úhynu ryb v řece Bečvě. Víme, že se tam hned na počátku stala řada chyb, protože rybáři byli ohroženi na zdraví. Dodnes také nebyl nalezen viník, tedy původce ekologické havárie. A to je zvláštní - každým dnem, kdy se prodlužuje doba šetření, se šance na nalezení viníka ztrácí. Je důležité, abychom věděli, jak se to stalo. Protože mezi lidmi kolovala spousta informací a fám. Je to také o důvěře, kterou bychom měli mít ve státní instituce a policii.

Naše země se dnes nachází v nelehké situaci - počet nakažených koronavirem stále dramaticky narůstá. Co udělat pro to, aby se situace zlepšila?

Každý by měl začít sám u sebe. Během senátní kampaně jsem hovořila minimálně se dvěma až třemi tisícovkami lidí. Vždy jsem respektovala nepodávání rukou, dodržování odstupů, nošení roušek. V našem regionu si to lidé často neuvědomovali a musela jsem je někdy i upozornit. Myslím, si, že je cestou důsledné testování, kterého je stále málo. Také informace v médiích se liší a lidé často nevědí, komu důvěřovat. Proto říkám, že by bylo prima, kdyby se odborníci domluvili a našli rozumnou cestu, jak lidem prezentovat, co je potřeba, a jak je potřeba se chránit. Já jsem ten, kdo říká, buďte opatrní, protože si myslím, že přes léto se opatření hodně rozvolnila. Lidé si užívali toho, že byli přesvědčováni vedením naší vlády, že už je vše za námi. Co se týče nás - i v Senátu to bude náročné. Budou přicházet další opatření vlády a my na jedné straně musíme hlídat, aby ta opatření skutečně směřovala k cíli, ke kterému chceme, ale na druhé straně, aby nebyla nepřiměřená, nebo neparalyzovala někoho, kdo nemá prostředky a dostane se do sociální tíže. To se v té v první etapě dělo. Senát to bude nadále hlídat a spolupracovat, aby země pandemii co nejlépe zvládla.

Co byste vzkázala svému soupeři v senátních volbách?

Říká se: sláva vítězům a čest poraženým. Každou chvíli se každý z nás za určité souhry okolností mohl stát tím poraženým. Situace není jednoduchá ani pro ty, kteří neuspěli v prvním kole. Chtěla bych všem poděkovat za to, že byla kampaň korektní a věřím, že i do budoucna spolu budeme spolupracovat. Doufám, že najdeme společnou řeč i s městem, kterému bych ráda velmi intenzivně pomohla. Přerov je ve složité situaci, protože tu kolabuje doprava a panuje určité sociální napětí. Budu tedy ráda spolupracovat i s vedením města, abychom společně dokázali tento trend změnit.