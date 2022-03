O tom, co se v poslední době udělalo a co se chystá, hovoří starosta Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin.

Chystá město Frenštát pod Radhoštěm v blízké době nějakou větší investiční akci?

Je nutná rekonstrukce jídelny Základní školy Záhuní. Jedná se o investici v hodnotě přes dvacet milionů korun, protože tam se musí udělat totální rekonstrukce a škola, bohužel, měla ten problém dlouhodobě. Jedná se o všechny možné rozvody a sítě a také o modernizaci. Další věcí, kterou je nutné udělat, je špatný stav některých částí střech staré budovy radnice. Začínají se lámat a bude se muset udělat oprava krovů a střechy. V minulém roce se udělala jedna etapa sídliště Školská a nyní město podalo žádost na další etapu Školská II. Tím pádem by bylo hotovo celé území a na řadu může přijít další sídliště - Beskydská. To jsou věci, do kterých se musí investovat.

Další plány?

Ještě musíme udělat kus kanalizace v Střelniční ulici, protože Moravskoslezský kraj chce rekonstruovat tuto silnici od Horní ulice až po Žuchov a my bychom tam pak pět let nesměli nic dělat. Tak to musíme udělat ještě předtím. A také máme relativní možnost něco začít dělat v případě chodníku Siberie – U Bačů. Podali jsme žádost o dotaci a uvidíme. Ještě chci připomenout, že každý rok jde nějakých 12 až 14 milionů na opravy bytů. Čekáme ještě na jednu věc – jestli v tomto roce dostane Moravskoslezský kraj dotaci na sportovní halu, na jejíž výstavbě se město má menší částí podílet.

Jak to ve městě vypadá s bytovou a individuákní výstavbou? Jsou ve městě podmínky pro stavbu rodinných domů?

Co se týče individuální a bytové výstavby – určité možnosti tady jsou. Něco málo má město, ale většina pozemků je v majetku soukromých majitelů. Možnost je za fotbalovým hřištěm, kde mají pozemky město Frenštát pod Radhoštěm i obec Tichá. Je tam ale problém kapacity komunikací.

Když se ohlédnete za dosavadním volebním obdobím, je nějaká investiční akce, kterou byste chtěl vyzdvihnout nad ostatní?

Jednou z nejvýznamnějších akcí byla cyklostezka. Pro mě byla prioritou už před realizací. I když jsem vnímal, že to nebylo úplně nejlépe nastavené, tak jsem s tím neměl problém. Vede prakticky z Trojanovic a tím, že je to až k mostu na hlavním tahu mezi Lichnovem a Vlčovicemi, tak je velice užívaná. Chápu, že cyklisti těžce nesou, že musí vyjíždět na hlavní tah – je tam alespoň vyřízené s Policií a vlastníkem silnice I/58, že výjezd na tuto silnici bude osázen dopravními značkami aby auta nejezdila tak riskantně. Je dobře, že větší část trasy mezi Frenštátem a Kopřivnicí už je pro cyklisty odkloněná, teď už je to na Kopřivnici, která byla vyzvána, aby to napojila na jejich cyklostezku. Oni mají problém s vlastníky pozemků, ale hledají vhodnou variantu.

Frenštát pod Radhoštěm má turistům co nabídnout.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Potýká nebo potýkalo se město při realizaci některých akcí s většími obtížemi?

Musím říci, že mě příjemně překvapilo, že realizátoři cyklotrasy nevyrobili žádný problém. Jediné potíže, které jsme měli, byly, že při realizaci kanalizace na Kopané se stalo, že šachty posadili hodně nízko a museli je potom zvednout. Ale jinak bylo vše bez problémů, ať už to byl příjezd k Základní škole Záhuní, kam rodiče nemohli vjet kvůli schodům a kopci, a také jsme rád, že se udělaly přechody na Rožnovské ulici. I když se to němu nemusí líbit, udělal se tam bezpečnostní plot, aby se nepřecházelo v dalších místech, posunuly se přechody, které jsou dvojdílné. Jsem rád, že se to podařilo, stejně jako přechod u vlakového nádraží naproti obchodu.

Co vám ve městě schází?

Odklon dopravy. Chybí tady obchvat. Vadí mi, že když některé obce dělají své věci spojené s dopravou, směřují dopravu přes nás. Když se dělala rekonstrukce v Rožnově, ve Valašském Meziříčí, všechno jezdilo přes ulici Záhuní.

Kam chodíte rád?

Mám oblíbené místo. Bydlím na Drahách a nejraději chodím kolem Siemensu na kopec Marek. V jakémkoliv počasí. Když vidím na jedné straně Lysou Horu, na druhé straně Velký Javorník, Ondřejník a další kopce - je to tam krásné. Když jsme se tady nastěhovali, pouštěli jsme tam s dětmi draky, děti odrostly a já s radostí zjišťuji, že i naši mladí, kteří jsou již rodiči, tak tam dělají drakiády a jiné akce. Nikdo se tam nechová hrubě, tam neničí kapličku svatého Marka ani nic jiného. A dobré je, že od Marku se dá pokrčovat různými směry dál.