Co se v poslední době děje v Hostašovicích?

Co se týče kulturních a společenských akcí, rád připomenu, že 25. září u nás proběhla bojová ukázka střetu partyzánských vojsk a německých jednotek. Trochu jsme tou akcí nahradili Den obce, který bývá vždy na svátek Cyrila a Metoděje, tedy 5. července. Vzhledem k protipandemickým opatřením jsme ale, bohužel, nevěděli, jak bude situace vypadat v létě, tak jsme na začátku roku Den obce zrušili. Jeden ze zastupitelů je ale členem skupiny Klubu vojenské historie Tatry Spišské Bystré, a ten si vzal ukázku organizačně pod patronát, v sobotu se uskutečnila a velmi se líbila. Účinkovalo tam více klubů vojenské historie. Je to taková správná parta obětavých lidí, zapálených do svého koníčku. V areálu TJ u fotbalového hřiště pak ještě proběhl kulturní program, zahrála dechovka Bystřičanka a večer diskotéka pro všechny generace. Dětem byl k disposici skákací hrad. Ještě před vypuknutím epidemie koronaviru v roce 2020 jsme 14. února slavnostně otevřeli novou tělocvičnu u základní školy, což asi byla největší investiční akce v historii Hostašovic. Má rozměry 12 krát 24 metrů a vyšla nás na 15,7 milionu korun. Naštěstí se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 5 milionů korun a osm milionů úvěr od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje z programu Jessica. Takže se nám stavělo o mnoho pohodlněji.

Hostašovice jsou klidná obec s několika zajímavými místy.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Mezi významné stavební akce v obci v roce 2020 patřila také rekonstrukce kapličky na Návsi, je to tak?

Ano, je to vlastně, dá se říci, logo naší malé obce, které nejen krášlí okolí návsi, ale ukazuje také na historickou a kulturní hodnotu. Rekonstrukce se týkala výměny krovů, byl vytvořen nový tvar věžičky a střecha pokryta měděným plechem, opravil se zvon a udělala se nová fasáda. Na tuto rekonstrukci nám také přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj. V letošním roce se nám podařilo s pomocí krajských peněz vybudovat část chodníku od základní školy k fotbalovému hřišti a parkoviště „K + R“ naproti škole, pro krátkodobé stání rodičů, kteří přivezou děti do školy nebo školky. V příštích letech chceme ještě pokračovat v budování chodníků – konkrétně by to teď mělo být kolem obecního úřadu směrem ke křižovatce k Jasenici. A jelikož kolem obecního úřadu je komunikace dostatečně široká, uvažujeme i o vybudování parkoviště u obecního úřadu. Zatím máme hotovou studii na prostranství okolo obecního úřadu a na vstup do obecního úřadu, kde z jedné strany by mohla být rampa pro občany, kteří se hůře pohybují, neboť schody jsou pro ně příkré. Ještě se nám podařilo letos vybudovat prodloužení vodovodu v lokalitě Kučiska. Je to úsek dlouhý zhruba 400 metrů podél hlavní silnice od vojenského zařízení na konec zástavby ve směru k areálu Zrzávek a snad po čtyřech letech už dokončujeme nový územní plán obce.

Jak to vypadá s Polyfunkčním domem v obci?

Projekt je už vypracovaný. Polyfunkční dům by měl vzniknout nadstavbou a přístavbou šaten na fotbalovém hřišti. Budova je již z roku 1980, kdy se otevíralo současné fotbalové hřiště, a už potřebuje modernizaci. Vzniklo by zde kulturní centrum se sálem, knihovnou a hospůdkou. Součástí by byly také šatny pro sportovce, menší posilovna a plánujeme tam dva byty. Zabýváme se také otázkou odkanalizování obce systémem domovních čistíren odpadních vod.

Hostašovice jsou klidná obec s několika zajímavými místy.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Z čeho máte radost?

Vždy, když se něco podaří, tak z toho má člověk dobrý pocit a nabudí jej to do další práce. V poslední době to byla třeba tělocvična. Škola a děti jsou pro nás prioritou a radost z toho, že teď mají kde sportovat, je nad všechny peníze. Do doby výstavby nové, měly jen malou tělocvičnu, což byla vlastně třída v budově školy. I za tu byly rády a byly moc šikovné. V turnajích v různých sportech se umísťovaly na předních místech. Nová tělocvična slouží v první řadě škole, ale odpoledne tam cvičí i ženy, senioři, hasiči a také fotbalisti. Mám také radost, když v obci funguje společenský život. I když v době, kdy byla opatření proti covidu, těch akcí moc nebylo a kultura byla potlačena. Ale pravidelně pořádáme výšlapy na nedaleký kopec Trojačku, vodíme medvěda po dědině a pochováváme basu, v květnu pořádáme oslavy osvobození obce a v červenci den obce, letos a snad i v příštích letech byla a bude bojová ukázka, dále jsou to akce vítání prázdnin, rozsvěcení vánočního stromu na návsi první adventní neděli a silvestrovské setkání také na návsi. Senioři pořádají krásné zájezdy po vlasti a další menší kulturní akce. Život se skládá z dílčích radostí. Hlavně, aby těch krásných chvil a událostí v životě bylo více než těch špatných.

Co byste chtěl změnit?

Když někdy vidím, jak to vypadá u kontejnerů na tříděný odpad, rád bych změnil přístup některých občanů k třídění odpadu. Zdůrazňuji některých, protože mnoho lidí se snaží odpad zodpovědně třídit.

Kam rád chodíte nebo kam byste někoho rád pozval?

Určitě na Trojačku, která je spojená s únorovou akcí - výšlapem, na kterou už chodí na sedmdesát účastníků. Myslím si, že tato tradice, kdy dojdeme k památníku na Trojačku, položíme zde kytice a vzpomeneme na válečnou dobu, má svůj význam. Další význam je společenský, lidé se tam sejdou a povykládají si o svých radostech a problémech a vše se pak řeší snadněji. Dalším takovým hezkým místem je přírodní památka Prameny Zrzávky. Je to výletní místo, křižovatka pěších a cyklistických tras, kde se hodně lidí zastavuje, a také občané Hostašovic tam rádi chodí na procházky. Funguje tam i hospůdka, kde se návštěvníci mohou občerstvit. Hostašovice jsou také známy tím, že se u nás nachází funkční mlýn na pohankovou kaši. Toto by byl také námět na zajímavý výlet. Ale určitě uspokojí i projížďka na kole po některé z cyklistických tras obcí nebo po cyklostezce KOLEJE. Krásné jsou také vycházky na kopečky okolo obce, kam ještě nedosáhl kůrovec - na Buňavku nebo třeba na Padělek. Odtud je krásný výhled až na Velký Javorník.

A kam naopak nerad chodíte?

Ne že bych nerad někam chodil, ale v současné době se naskýtá smutný pohled na některé lesy v okolí, kam jsme kdysi rádi chodili ve stínku stromů na hřiby. Teď je tam bohužel vyprahlá a vykácená pláň po řádění kůrovce.