Z čeho máte radost?

Když to tak vezmu, tak ze všeho. Že se podařilo, co jsme chtěli udělat, že se daří i další věci. Je pravda, že lidi jsou občas naštvaní, když se něco dělá, ale to trvá jen chvilku. Těší mě, že jsme splnili, co jsme slíbili, a taky, že jsme neprodělali, jako některé jiné obce. Musím zdůraznit, že díky tomu, že jsme měli technický dozor.

Je něco, co vám v obci schází?

Schází nám to, co chceme udělat – nějaké workoutové hřiště na cvičení, začneme dodělávat hasičárnu, ta se musí opravit, na to už máme projekt. A na místě staré školy chceme postavit bytový dům. To už bylo v plánu, ale ten bytový dům jsme nepostavili kvůli dotaci. Teď máme na příjmu dost peněz, co dostáváme ze zóny, tak myslím, že ten bytový dům bychom mohli postavit také z vlastních peněz, stejně jako tělocvičnu. Ale to už budou stavět další. Já jsem sloužil lidem celý život a už nechci.

Máte v obci nějaké oblíbené místo kam rád chodíte nebo kam byste někoho pozval?

Mám tady rád každé místo. Už proto, že je hodně míst, na které když dojdu, uvědomím si, co jsme tam udělali. Anebo také, co je třeba udělat. Takže nedá se jednoznačně říct, které místo tady mám nejraději. Samozřejmě, nejlépe je doma. Třeba v sobotu na zahradě, kdy nemusí člověk tolik myslet na práci.

Je nějaké místo, kam nechodíte rád?

To také nejde jednoznačně říct. Možná bych uvažoval nad tím, že zóna. Je to tam samá fabrika, ale zase, když jsme tam na letišti pracoval dvacet let, tak i k tomu jsme si vypěstoval nějaký vztah. Navíc, ta zóna obec Mošnov živí. Díky zóně obec třeba může přispět škole, aby děti mohly jet v létě na školu v přírodě.