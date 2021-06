U kormidla se střídá devět lodníků a lodnic. Také starosta Razové Ivan Fehérvári má pruhované tričko a kapitánské zkoušky na řízení plavidla.

Je nepsaným zvykem, že starosta Razové osobně zahajuje novou sezónu přívozu Rouza. Ujme se role převozníka a přepraví první pasažéry. Lodníci žertují, že starostovo právo první plavby je vlastně jen trochu vylepšené feudální právo první noci.

„Vidíte, jak na břehu právě přistává letadlo? Kromě nádraží tu máme z dopravní infrastruktury úplně všechno. Přístav, letiště i silnice. Dokonce i vlak tady už tady byl, a hned dvakrát. Na Dětský den a na Den obce přijel vláček na kolečkách, co jezdí v zoologických zahradách. Jezdil celý den Razovou a svážel lidi do přístavu, protože jsme dost roztažená obec,“ vypráví starosta Fehérvári prvním pasažérům při naloďování.

Na Slezské Hartě začala pravidelná lodní doprava mezi Razovou a Roudnem. Zdroj: Deník/František Kuba

Už je jim jasné, že s panem starostou – převozníkem je čeká zábavná a poučná plavba. Dozvěděli se, že právě plují třicet metrů nad silnicí, která spojovala Roudno s Razovou než ji zaplavila přehrada. Stejnou trasou, jakou jezdí přívoz, chodívaly děti z Roudna po silnici do Razové do školy a dospělí do práce.

Převozník a starosta Ivan Fehérvári zná odpověď na každou otázku. Proč přívoz Rouza nemá spalovací motor? Co budeme dělat, když se nám vybijí baterie? Ve kterých místech se v březnu utopila ta paní, co zachraňovala psa na ledě? Jak se dostat k rozhledně Velký Roudný? Které hospody už jsou otevřené? Jaký je v Razové poměr místních a chatařů? Proč plachetnice na Slezské Hartě jezdí bez plachty? Viděl tu už někdo bobry, nebo jsou plaší?

Starosta Razové Ivan Fehérvári se ujal role převozníka.Zdroj: Deník/František Kuba

V Roudně v přístavišti vystoupí cyklisté se svými koly, a nalodí se jiní cestující s novou sérií zvídavých otázek. Je to výhoda mít jako pohon tichý elektromotor, když převozník umí tak zajímavě vyprávět. Škoda, že plavba trvala jen půlhodinu.

Přívoz Rouza v červnu jezdí jen o víkendech, ale o prázdninách už to bude denně. Stačí si zapamatovat jednoduché pravidlo. Z Razové přívoz Rouza vyjíždí každou celou hodinu, a z Roudna vždycky o půl.