Co se momentálně děje v Mankovicích?

Co se týče společenských a kulturních akcí, tak se toho kvůli covidu moc nedělo. Z investic mohu připomenout loňské dokončení rekonstrukce kulturního domu, který má novou střechu a novou fasádu. Tím se nám pěkně doplnilo území ve středu obce, kde máme ještě víceúčelové hřiště, školní zahradu, kterou jsme rovněž doplnili herními prvky. Takže nám tak vznikl střed obce využitelný pro sport i pro rodiny. Na druhou stranu, kvůli tomu, že akce nebyly, mohli jsme vyspravit také interiér kulturního domu. Opravily se tam podlahy, našily se nové opony, což bychom za plného provozu nestihli.

Investičních akcí máte rozděláno více, je to tak?

Ano, letos je rozdělaných více projektů. Jedním je rekonstrukce bývalé mateřské školy na obecní byty – už se na tom pracuje. Dalším projektem je úprava památníku obětem válek. Památník už byl opravdu v dezolátním stavu a věříme, že se podaří vrátit mu nějakou důstojnost. Také jsme koupili pozemky naproti kostela. Když jsou tady pohřby, a zesnulý nejde do země, pozůstalí se s ním loučí na cestě u hřbitova. V první části pozemku by se vytvořila nějaká plocha pro tyto účely, druhou část pozemku bychom chtěli věnovat historii obce. S tou myšlenkou přišla naše kronikářka. Vedle pozemku stojí rodný dům Matouše Stacha, což byl první misionář v Grónsku. Ten park by byl zasvěcen jemu a částečně Moravským bratrům. Rovněž chystáme rekonstrukci sochy Jana Nepomuckého, která nedaleko těchto míst stojí. A už dlouho připravujeme jednu velkou akci, a to výstavbu chodníku v obci. Jedná se o první etapu, která má vést od křižovatky na samotu. Protože doprava v obci je velká a je to nebezpečné. Je ale neskutečné, kolik to je vyjednávání s dotčenými osobami.

Mankovice jsou obec se zajímavou historií.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Co se týče dění v obci, z čeho máte radost?

Hlavně z toho, že ta naše vesnice konečně ožívá společenským životem. S tím souvisí, že se nám podařilo vybudovat společenskou místnost přímo v budově obecního úřadu. Místnost slouží místním spolkům. Zejména ho využívají dětský taneční spolek Lentilky a nový spolek Sluníčko, což je spolek maminek na mateřské s dětmi. Myslím si, že tam vznikla pěkná místnost, ve které mají Lentilky i zrcadla, aby se mohly vidět, jak tancují. Chodím tam také senioři cvičit jógu. Také mám radost z toho, že už máme připravený Den obce. Věřím, že se uskuteční, protože už nám všem společenský a kulturní život chybí.

Je něco, co byste v obci ráda změnila?

Určitě chceme změnit dopravní situaci v obci. Nevíme, jestli se nám to podaří, ale bezpečnost, která tady v obci je, je katastrofální – řidiči si to tady často pletou s nějakou závodní dráhou. Nebezpečím jsou tady i vybíhající zvířata, takže ty řidiče nechápu. Pracujeme na tom, že ukazatele rychlosti budou také ve směru od Oder. Máme potvrzené, že například na příjezdu od samoty, kde je ukazatel rychlosti, se ty výsledky zlepšují.

Které místo v obci máte nejraději, kam byste někoho pozvala?

Je tady velice pěkná procházka kolem rybníku a ke splavu, kde je to opravdu moc hezké. Nedaleko je Mičkův lesík, kousek dál mají posezení senioři. Je to tam opravdu pěkné. A pak musím vyzdvihnout to naše sportovní centrum, kde to je velice pěkné díky našemu správci, panu Skalkovi, který je neskutečně tvořivý člověk. Také máme pěkný obecní les nad kafilérií.

Je v Mankovicích nějaké místo, kam nerada chodíte?

Není. Na každém místě se dá v každém ročním období najít něco pěkného.