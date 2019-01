Libhošť - Nejmladší obec na Novojičínsku, Libhošť, která se osamostatnila od Nového Jičína s prvním dnem roku 2011, čeká zatím největší investice. Je jí druhá etapa odkanalizování obce, která začne za pár týdnů. Kdo bude zakázku realizovat a co Libhošť čeká přiblížila starostka obce Helena Šimíčková.

Starostka Libhoště Hana Šimíčková uprostřed. | Foto: Archiv/Deník

Paní starostko, na posledním zasedání zastupitelstva obce se rozhodovalo o výběru zhotovitele, který bude mít na starost část druhé etapy odkanalizování obce. Jak jednání dopadlo?

Zastupitelstvo, na základě zprávy zpracované hodnotící komisí, potvrdilo závěry, ke kterým hodnotící komise dospěla, a rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky poskytovatele stavebních prací na provedení zakázky kanalizace a čističky odpadních vod. Tím je společnost Eurovia.

Proč zrovna tato společnost?

V podstatě jsme rozhodli o té nejvýhodnější nabídce. Předložila ji společnost Eurovia, která splnila všechny požadavky, vyhověla všem kritériím a předložila veškeré reference a osvědčení.

Jaký byl zájem o tuto zakázku?

Byl poměrně velký. Přihlásilo se patnáct uchazečů, ale čtyři z nich byli později vyloučeni, protože nesplnili přísná kritéria.

Kdy se tedy začne v Libhošti kopat?

Jak proběhnou zákonné lhůty, tak musí nejprve dojít k podpisu smlouvy o dílo. Orientační datum je březen, ale uvidíme, jaké bude počasí. Ale určitě to bude teď na jaře, březen nebo duben.

Jaké jsou náklady na tuto náročnou investici a jak bude probíhat její financování?

Vysoutěžená cena se pohybuje okolo osmnácti milionů sedmi set tisíc a budeme tuto stavbu financovat na základě úvěru, který si vezmeme. Je to stavba, na kterou budeme čerpat dotaci z ministerstva zemědělství v rámci programu Rozvoj venkova, tato dotace je však podmíněna až dokončením stavby. Dosáhli jsme dotace devadesát procent, za což jsme moc rádi.

Čistička v obci už stojí?

Čistička je v podstatě hotová v rámci první etapy, tam se bude pouze technologicky dovybavovat zbývající linka. Ty jsou celkem dvě. Na základě smlouvy nám to provozují Severomoravské vodovody a kanalizace, my ji vlastníme.

Určitě je to pro „mladou" Libhošť jedna z priorit…

Pro obec je to v této chvíli zásadní věc, protože ta situace, kdy polovina obce je odkanalizována a druhá ne, to je stav, který nevyhovuje životnímu prostředí ani komfortu lidí. Určitě je to pro nás stěžejní akce. Ač jsme obec mladá, tak jsme rádi, že se nám podařilo v našich úplných prvopočátcích žádost o dotaci zvládnout a dosáhnout na ni. Myslím, že na to opravdu můžeme být hrdí.

Kdy by měla Eurovia stavbu předat?

Nabídková lhůta pro dokončení stavby byla u vítězného uchazeče sto padesát dnů, tedy zhruba pět měsíců. V podstatě do konce roku by měla být hotova.

Na závěr: Jaké jsou další plány obce?

Budeme se snažit, pokud to bude jen trochu možné a především budou příznivé finanční podmínky, aby na to navazovaly další části. Proto je druhá etapa rozdělena do tří dílčích úseků a tato akce zahrnuje první úsek, i když bych řekla, že ten nejvýznamnější.

Byli bychom rádi, kdyby na to navázaly i ty ostatní. Po letošní investici budou odkanalizovány asi tři čtvrtiny obce.