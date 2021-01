Je starostkou a zároveň vykonává práci, kterou by částečně dělal vedoucí finančního oddělení. Toho ale Městský úřad Štramberk nemá. Andrea Hlávková, starostka Štramberka, proto na posledním zasedání zastupitelstva musela čelit kritice opozice.

Andrea Hlávková, předtím než se stala starostkou Štramberka, byla vedoucí finančního oddělení zdejšího městského úřadu. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Andrea Hlávková byla do posledních komunálních voleb vedoucí finančního oddělení ve Štramberku. Poté, co se stala starostkou, tato funkce zůstala neobsazená - oddělení vedla jako pověřená Jana Hanzelková. To však bylo trnem v oku opozice.