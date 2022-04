Starosta Studénky Libor Slavík pro Deník upřesnil, že se nebude jednat pouze o sportovní komplex. „Je tam teď hodně aktivní osadní výbor, takže stávající budovu v areálu hřiště by nahradila nová budova, kde by vzniklo zázemí pro sportovce i zázemí pro občany. Tak, aby se místní obyvatelé měli kde setkávat, aby se měl kde scházet osadní výbor, aby měli kde dělat různé akce, ať už turnaje ve fotbalu, volejbalu, vánoční anebo silvestrovská setkání,“ nastínil Libor Slavík.

Starosta Studénky dodal, že v lokalitě je více rodin s dětmi, které nemají žádné místo, kde by se mohli scházet nejen pod střechou. „Měly by tam být nějaké prvky pro vyžití dětí i dospělých, mohlo by tam vzniknout veřejné ohniště,“ doplnil Libor Slavík.

Podle studie, která už je od letošního ledna hotová, by měl v areálu vyrůst zcela nový moderní objekt s přírodní zelenou střechou, který pojme nejen čtyři šatny a potřebné zázemí pro místní sportovní klub, ale ve kterém vznikne i prostorná místnost pro společenský život občanů Nové Horky.

„Chtěli bychom to realizovat už v příštím volebním období. Letos bude hotová projektová dokumentace, pak budeme připravovat zajištění financování. Určitě se budeme snažit získat na tento projekt dotaci,“ uzavřel starosta Studénky.