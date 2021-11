„I když naše firma i já sám jsme už získali několik ocenění, státní vyznamenání je něco jiného. Takový dárek jsem ještě nedostal a rozhodně jsem ho nečekal. Bylo to velké překvapení a jsem rád, že se slavnostní ceremoniál posunul a pan prezident bude přítomen osobně,“ říká jedenašedesátiletý rodák z Arménie, jehož Marlenka se proslavila po celém světě a ochutnal ji i Miloš Zeman.

„Řekl, že o Marlence ví už dlouho, v souvislosti se svou cukrovkou si na ní pochutnává spíše tajně, ale jeho žena Ivanka prý má Marlenku moc ráda,“ usmívá se zakladatel a majitel společnosti, která má už více než deset let zásluhu na tom, že ve světě vědí o českém cukrářství, Moravskoslezském kraji i Frýdku-Místku. A rozpovídá se, jak se o pozvání na Pražský hrad dozvěděl.

Zdražování se nevyhne ani pekařům. Za Marlenku si lidé připlatí poprvé za 15 let

„V kanceláři, kde jsem něco řešil se dvěma kolegy, zazvonil telefon s neznámým číslem. Potřebovali jsme ještě pár minut, tak jsem zvonění vypnul. Za chvíli se volání opakovalo a já už hovor přijal, bez představení se, tedy ne zrovna nejslušnějším způsobem. Ozvalo se: Dobrý den, tady kancelář prezidenta republiky, jste mezi kandidáty na státní vyznamenání pana prezidenta. Tak jsem zpozorněl, dal hovor nahlas, takže potřebné informace jsme si vyslechli všichni. I tu, abych o tom zatím ještě s nikým nemluvil. No…, to víte, že se to hned rozneslo. Asi za 14 dní přišel oficiální dopis s pozváním. A mně všechno došlo. Nebyl to omyl ani legrace, na zdůvodnění, že naše firma povznesla české cukrářství na světovou úroveň asi něco bude. Rád zase po čase panu prezidentovi stisknu ruku.“

FOTO: Marlenka otevřela u Frýdku-Místku první originální kavárnu, takto vypadá

Miloš Zeman se neuvidí s Gevorgem Avetisjanem poprvé, dokonce navštívil frýdeckomísteckou továrnu a na jejím majiteli je poznat, že si prezidenta váží. „Potkali jsme se třikrát, poprvé před pěti lety na plese, který hrad pořádal a kam jsem byl pozván. Chtěl jsem jej jako mnozí pozdravit osobně, tak jsem vystál nezbytnou frontu, představil se, a pan prezident zbystřil: Vy jste pan Marlenka? Posaďte se, jak se vám daří? Marlenku máme moc rádi. Tak já ho i s manželkou pozval, aby viděl, jak se Marlenka vyrábí. Říkal, že určitě přijedou, a opravdu, asi za půl roku jsem dostal dopis, ve kterém byla ohlášena oficiální návštěva. Poseděli jsme spolu téměř dvě hodiny, povídali si o životě, rodině i politice. Bylo to moc milé, bezprostřední a velmi si toho vážím.“

Gevorg Avetisyan, šéf Marlenky: Tady jsem doma, ale dorty chci dobýt celý svět

Ocenění jediného Arména českým vyznamenáním vzbudilo i ohlas v Avetisjanově rodné zemi, dostal oficiální blahopřání a pozvání, aby do své bývalé vlasti přijel. „Už jsem se chystal během roku několikrát, ale okolnosti byly stále proti tomu. Příští rok na jaře by to však mohlo konečně vyjít. Miroslav Donutil, který se při návštěvách na Ostravsku k nám do Marlenky vždy zastaví, připravuje pro televizi cyklus, v němž diváky seznamuje s historií i kulinářskými zvláštnostmi různých zemí, chystá také díl o Arménii. A říkal, že se mnou počítá jako s průvodcem.“

Proslulé medové dorty Marlenka se staly značkou, kterou ve světě znají a uznávají. Cesta k úspěchu byla klikatá, s mnoha překážkami, Gevorg Avetisjan začal doslova od nuly. „Byla to těžká práce, fyzicky i psychicky. Ale těší mě, že můžu být hrdý na to, co jsme dokázali.“

Hrad zveřejnil seznam vyznamenaných. Zeman ocenil Bohdalovou či Kellnera

Kompletní přehled vyznamenaných



Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy

• herečka Mgr. Jiřina Bohdalová, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění,

• politik a diplomat, spisovatel Alfred Duff Cooper, za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch ČR,

• in memoriam, podnikatel Ing. Petr Kellner, za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti hospodářské,

• bývalý vojenský pilot a kosmonaut, bývalý poslanec EP Ing. Vladimír Remek, za významné proslavení vlasti v zahraničí.



Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy

• in memoriam vojenský letec, důstojníke československé armády a letectva genmjr. in memoriam Alexandera Hesse, za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.



Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy

• in memoriam, voják, lékař a epidemiolog, zakladatel moderní československé epidemiologie prof. MUDr. Karel Raška, DrSc., za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.



Medaile Za hrdinství

• velvyslanec ČR v Afghánistánu genpor. v.v. Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc., za hrdinství,

• velitel jednotky vojenské policie přidělené k ochraně velvyslanectví ČR v Afghánistánu kpt. Zdeněk Poul, za záchranu lidského života,

• in memoriam, vojákyně št. prap. Michaela Tichá, za hrdinství v boji.



Medailí Za zásluhy I. stupně

• majitel společnosti Marlenka international, s.r.o., Gevorg Avetisjan, za zásluhy o stát v oblasti hospodářské,

• bývalý velitel praporu rychlého nasazení mírových sil OSN brig. gen. v.v. Ing. Karel Blahna, za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů,

• psychiatr, prozaik, básník, překladatel, dramaturg a scénárista MUDr. Jan Cimický, CSc., za zásluhy o stát v oblasti kultury,

• sportovní podnikatel, manažer a funkcionář doc. PhDr. Miroslav Černošek, Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti sportu,

• in memoriam, filmový a televizní režisér František Filip, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění,

• právník, spisovatel a novinář JUDr. Pavel Foltán, za zásluhy o stát,

• starosta Školského spolku Komenský Ing. Karel Hanzl, za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství,

• in memoriam, válečný veterán, podnikatel, hoteliér, iniciátor kulturního života a filantrop plk. Ing. Jan Horal, MBE, za zásluhy o stát v oblasti kultury,

• in memoriam, československý odboráře a politik Robert Klein, za zásluhy o stát,

• in memoriam, malíř, grafik a ilustrátor Vladimír Komárek, za zásluhy o stát v oblasti umění,

• politik Mgr. Václav Krása, za zásluhy o stát,

• judista, sportovec Lukáš Krpálek, za zásluhy o stát v oblasti sportu,

• historik období 19. a 20. století prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství,

• bývalý náčelník Generálního štábu Ozbrojených sil SR gen. Ing. Milan Maxim, za zásluhy o stát,

• in memoriam, ekonom, profesor Univerzity Karlovy prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství,

• odborník v oboru vinařství, vinohradnictví a šlechtění révy vinné doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc., za zásluhy o stát v oblasti hospodářské,

• přímý účastník bojů Pražského povstání na konci II. sv. války, čsl. stíhací letec plk. v.v. Emil Šneberg, za zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti státu a občanů,

• archivář a historik Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D., za zásluhy o stát v oblasti kultury,

• hudební producent a skladatel Karel Vágner, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění,

• textař a hudebník Pavel Žák, za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.