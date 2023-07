Už v pátek 30. června měla být hotová hlavní část pěší zóny v centru Kopřivnice. Město ale stavbu nepřevzalo kvůli nedostatkům.

Revitalizace centra Kopřivnice - 10. července 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Pět dní před termínem ukončení této etapy revitalizace centra nás dodavatelská firma Geosan Group vyzvala k převzetí stavby. Byli jsme ten den připraveni, ale oni neměli nachystanou žádnou dokumentaci a žádné plochy nebyly tak připravené, abychom je oficiálně převzali,“ vysvětlil starosta Kopřivnice Adam Hanus důvod nepřevzetí.

Následující úterý, kdy byl termín standardního kontrolního dne, se zástupci města a firmy sešli, prošli si stavbu a řekli si, co a jak bude. A nyní je už 13. července.

„Stále jsme v procesu přebírání - zatím nemůžeme nic definitivně převzít. Ještě firmě dáváme možnost nápravy v nějaké lhůtě. Oficiálně jsme ji vyzvali ke sjednání nápravy a předání jak dokumentace, tak díla,“ pokračoval starosta s tím, že snahou vedení Kopřivnice je převzít stavbu v co nejlepší kvalitě. „Jde o to, aby se neřešila kvantita ale kvalita. Aby se oni mohli posunout a v dalších termínech dokončovat, co mají,“ podotkl Adam Hanus.

V současné době již měla být otevřená většina pěší zóny, s výjimkou okolí skleněného pavilonu a nového trávníku, který je intenzivně zavlažován, aby kořeny dobře prorostly do podloží. V průběhu prvního červencového víkendu došlo k otevření plochy u objektu Tatrovanky a dodělala se všechna dřevěná pódia.

Na některých místech však stále chybí dláždění a jiná místa se budou muset předělávat. Dokončena není ani plocha u hotelu Tatra, kde mají být rozmístěny velké květináče s jabloněmi. „Jsme s firmou v denním kontaktu a schvalujeme si určité věci, ať už dořezy nebo nějaké nerovnosti položené dlažby, nějaké odloupnuté betony, výšky schodů a jiné. Jsou to věci, které se dají opravit, jenom to chce nějaký čas,“ doplnill Adam Hanus.

To, že přejímky první etapy byly zahájené a probíhají, Deníku potvrdila Vlasta Končelová, PR manažerka dodavatele Geosan Group, která upřesnila, že celé dílo má být dokončeno do 15. srpna 2023, přičemž je rozděleno na několik etap. „Harmonogram dalších přejímek máme naplánovaný tak, abychom termín dokončení splnili," sdělila Vlasta Končelová.