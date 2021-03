Investice, jejímž výsledkem bude pětipodlažní objekt s kapacitou 84 lůžek poskytující pobytovou službu pro seniory, přesáhne 300 milionů korun. O vyhlášení veřejné zákazky rozhodla Rada MS kraje.

Domov pro seniory. Ilustrační foto. | Foto: Deník/VLP Externista

Aktuální informace včera přivezl do Kopřivnice náměstek hejtmana Jiří Navrátil. „Podle predikce vývoje počtu obyvatel našeho kraje se do roku 2050 zvýší počet seniorů o více než 100 tisíc, a budou tak tvořit téměř třetinu obyvatel. Kopřivnice je jedinou obcí s rozšířenou působností, která nedisponuje pobytovou službou pro seniory na svém území,“ uvádí memorandum z roku 2017, jímž se Moravskoslezský kraj a město Kopřivnice dohodli na spolupráci při vzniku pobytové sociální služby pro seniory - projektu, který je již řadu let prioritou mnoha místních občanů i politiků.