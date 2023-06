Déle než patnáct let čekají řidiči i obyvatelé města a obcí na Novojičínsku, Vsetínsku a Přerovsku na stavbu takzvané Palačovské spojky. Ta má ulevit dopravě. V pondělí 5. června její stavba konečně začala.

Zahájení stavby Palačovská spojka - Lešná 5. června 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Slavnostní zahájení stavby zhruba pětikilometrového úseku se uskutečnilo v Lešné na Vsetínsku. Odtud povede čtyřproudá silnice do Palačova na Novojičínsku a propojí tak páteřní komunikace I/35 a budoucí D48.

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl pro Deník připomněl, že příprava stavby Palačovské spojky byla velmi dlouhá. „Stavba má v tuto chvíli vydáno stavební povolení, jsou vykoupeny veškeré pozemky, kterých bylo zhruba 270, nic nebrání tomu, aby byla stavba realizovaná v tom čase, jak je naplánovano ve výběrovém řízení,“ ubezpečil Radek Mátl a upřesnil, že nabídková cena stavby je 2,184 miliardy korun.

Přítomný ministr dopravy Martin Kupka rovněž zdůraznil, že se jedná o dlouho očekávanou stavbu. „Ta pro jedny může znamenat snazší cestu do dalších částí České republiky, pro některé významnou úlevu od dramatické tranzitní dopravy,“ řekl mimo jiné Martin Kupka.

Nová silnice, která by měla být dokončená v roce 2026, by měla výrazně ulevit Hranicím a také Valašskému Meziříčí, což potvrdil také starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek. „Naším městem denně projíždí přes dvacet tisíc aut. Na Palačovskou spojku trénujeme dlouho. S nadsázkou říkáme, že tady máme trenažér na dálnici, což je tento kilometrový úsek, po kterém jezdíme tam a zpět a zkoušíme si, jaké to bude, až z ValMezu pojedeme rovnou na dálnici. Věřím, že za tři roky se tady sejdeme, abychom si poprvé tuto trasu projeli,“ vyslovil naději Robert Stržínek.

Zahájení stavby přivítala také Ivana Váňová, senátorka za obvod Nový Jičín. „Ta částka je ohromná, ale není nad to, když to pomůže občanům, lidem, kteří v těchto třech regionech bydlí a už dlouho čekají. Velmi to pomůže obcím v okolí, na Novojičínsku například Hodslavicím, Bludovicím, Novému Jičínu,“ sdělila pro Deník Ivana Váňová.