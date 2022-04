Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný sdělil, že to není první případ, kdy dokumentace neodpovídá skutečnosti. „V minulosti někdo provedl nekvalitně svou práci a nám se to nyní vrací. Plynovod je v tomto místě zhruba půl metru pod zemí, avšak podle dokumentace to měl být dvojnásobek. O tomto stavu nevěděl ani správce plynovodu, který nám projekt křižovatky schválil,“ dodal starosta Miroslav Kopečný.Stavební práce se zhruba na týden zastavily a hledalo se co nejbezpečnější a nejrychlejší řešení.

Česká pošta vybuduje v Mošnově moderní multimodální logistické centrum

„To bude spočívat v ochraně vedení plynu ocelovými pláty a dalšími bezpečnostními opatřeními. Nebude tedy nutné připravovat a realizovat přeložku vedení, což by stavbu zásadně pozdrželo,“ doplnila Lucie Macháčková.

Lidé v Kopřivnici se ptají, nejen na sociálních sítích, na termín dokončení, který byl původně stanovený na polovinu června. Stavba komplikuje plynulý provoz, zejména v odpoledních hodinách, se tvoří kolony automobilů až k okružní křižovatce v ulici Čsl. Armády. Termín dokončení by měl zůstat zachován.

Do Kopřivnice přijede protidrogový vlak

„Hlavním investorem rekonstrukce křižovatky je Moravskoslezský kraj, město Kopřivnice se na akci rovněž významně podílí. Předpokládané náklady projektu dosahují téměř 10 milionů korun, přičemž podíl města činí zhruba jednu třetinu,“ uzavřela Lucie Macháčková.