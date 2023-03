Memorandum mezi Frenštátem a Moravskoslezským krajem schválili frenštátští zastupitelé už v listopadu 2021. Souhlasí v něm s vyčleněním částky 30 milionů jako příspěvku města. Někteří zastupitelé tehdy byli proti a argumentovali tím, že město se tak může dostat do ekonomických problémů. Budou mu chybět peníze na akce, které má v zásobníku.

Po roce a čtvt, ve čtvrtek 23. února, starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman na zastupitelstvu oznámil, že momentálně je v rozpočtu na stavbu haly dvacet milionů korun. Dvacet milionů na dofinancování spoluúčasti města. „Zároveň jsem kontaktoval dotčené orgány, které mají memorandum na starosti, aby ho změnili a pokusili se rozložit tuto splátku naší spoluúčasti do následujících let. Aby to nebyla jednorázová splátka, ale kontinuální,“ doplnil Jan Rejman.

V pondělí 6. března se sešli zástupci Moravskoslezského kraje, města Frenštát pod Radhoštěm a Gymnázia a SPŠE ve Frenštátě pod Radhoštěm ke slavnostnímu zahájení stavby.

„Nová sportovní hala nabídne mladým lidem nejen špičkové zázemí pro hodiny tělocviku, ale také možnosti, jak smysluplně trávit volný čas,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Jeho náměstek pro školství a sport Stanislav Folwarczny upozornil, že v nové hale budou moci probíhat i tři hodiny tělocviku najednou. „Její prostor totiž půjde rozdělit na více částí, navíc bude možnost využívat i malou tělocvičnu ve vyvýšené části objektu,“ uvedl Folwarczny.

Nová hala bude splňovat všechny technické požadavky pro tréninky i sportovní utkání a může získat certifikaci na pořádání sportovních zápasů a soutěží ve volejbale, florbalu, futsalu a ve stolním tenisu.

Výstavba sportovní haly začne v první polovině března, jakmile bude pro výstavbu připravena plocha. Stavba má podle smlouvy trvat 15 měsíců, první sportovci si moderní prostory užijí na začátku školního roku 2024/2025. Celkové náklady jsou vyčísleny na 145 milionů korun. Kraj spoléhá na dotaci ve výši 60 milionů korun od Národní sportovní agentury.

Město tuto investici Moravskoslezského kraje vítá. „Frenštát pod Radhoštěm nedisponuje žádnou sportovní halou s podobnými parametry

Navíc ji budou moci využívat i místní sportovní kluby a organizace. A probíhají jednání o dalším využití haly,“ uvedl při slavnostním zahájení Zbyněk Vágner, místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm.