/FOTOGALERIE/ Nová moderní sportovní hala by měla vyrůst v příštích letech u komplexu budov Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Důležitý krok v tom učinili frenštátští zastupitelé, kteří na mimořádném zasedání schválili memorandum o spolupráci s Moravskoslezským krajem při výstavbě této haly.

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm by měly mít svou sportovní halu, která má sloužit i veřejnosti. Stát by měla zhruba v místě škvárového hřiště. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Moravskoslezský kraj, jenž je zřizovatelem zmíněné střední školy, chce postavit sportovní halu, která by sloužila studentům i veřejnosti. Má možnost získat dotaci až do výše 60 milionu korun, o zbytek nákladů by se podělil s městem v poměru 2:1. Aby kraj mohl požádat o dotaci, musel mít dobrozdání města o spolupráci.