Bydlení v bezprostřední blízkosti zámku si brzy bude moci vybudovat několik zájemců na Novojičínsku.

Budování stavebních parcel ve Studénce-Nové Horce - červcen 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

V současné době probíhá v Nové Horce, místní části Studénky, příprava pozemků pro individuální výstavbu. „Jde to rychleji, než je ve smlouvě. Termín je tam do konce srpna, ale vypadá to, že budou hotoví už koncem července,“ řekl na adresu dodavatelské firmy starosta Studénky Libor Slavík.

Zároveň pro Deník upřesnil, že se jde o přípravu stavebních pozemků se vším, co k tomu patří. "V záři bychom na zastupitelstvu projednali záměr prodeje a zájemci by se pak mohli hlásit,“ poznamenal starosta Studénky. Stavební místa by se mohla začít prodávat do konce letošního roku.

Již dříve město vybudovalo ve spolupráci s Moravskoslezským krajem komunikaci, která vede od silnice na Albrechtičky k průčelí barokního zámku Nová Horka. Rodinné domy budou stát ve směru k zámku po levé straně, napravo vybuduje Moravskoslezský kraj parkoviště pro návštěvníky zámku, který je v majetku kraje.

Na pozemcích města vznikají jednosměrná silnice, chodník, veřejné osvětlení a veškeré potřebné sítě. Velikost pozemků je okolo 1100 až 1200 metrů, město si stanovilo podmínku, že ten, kdo pozemek koupí, bude muset vybudovat dům do pěti let od nabytí pozemku. Rozpočtová cena zasíťování pozemků je 4,7 milionu korun včetně DPH.