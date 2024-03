Měla těžké dětství a složitý osud, dnes ovšem slaví 101. narozeniny. Paní Anna Geryková se narodila 8. března 1923 v Mořkově. Říká, že její požehnaný věk je možná odměnou za nepřízeň osudu v mládí. Nyní paní Anna prožívá spokojené chvíle v krajském Domově Duha v Novém Jičíně, kde jí přišli poblahopřát gratulanti.

Paní Geryková oslavila 101 let v novojičínském Domově Duha. | Foto: se souhlasem KÚ MSK

„Lidé v opravdu velmi pokročilém věku nám všem připomínají, že pevné zdraví a zásoby energie nejsou nekonečné. Díky seniorům si můžeme uvědomit, jak je čas neúprosný. Jejich životní příběhy nám jsou školou i poučením. Vždy, když mám příležitost se s někým v takto vysokém věku setkat, s pokorou naslouchám jeho vyprávění a snažím se si ze setkání v sobě něco odnést. Naší oslavenkyni přeji spokojené chvíle, aby se cítila příjemně, a aby jí chutnalo. Jsem rád, že ji pravidelně navštěvuje její synovec, a že je v rámci svých možností stále aktivní. Zaslechl jsem, že by si přála vyrazit na výlet do svého rodného Mořkova a na Svatý Hostýn, držím palce, ať se cesty vydaří,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který paní Anně přijel do Nového Jičína osobně pogratulovat. Mezi dalšími gratulanty byl i synovec paní Gerykové Jan, klienti a zaměstnanci domova, ale i starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký a starostka rodného Mořkova Ivana Váňová.

Paní Anna Geryková se narodila v roce 1923 v Mořkově jako jedna ze čtyř dětí. Dětství neměla jednoduché. Po smrti maminky musely děti pomáhat v domácnosti i hospodářství. Po ukončení obecní školy nastoupila ve dvanácti letech do služby, pak pracovala v novojičínském Tonaku, následně v Tatře v Kopřivnici. Když jí bylo bezmála osmdesát let, rozhodla se prodat svůj dům a přestěhovat se do Domova Duha v Novém Jičíně, kde pobývá od srpna 2001. I přes to, že paní Anna pochází ze čtyř dětí, má dnes z blízké rodiny už jen jednoho synovce, pana Jana Geryka, který ji pravidelně v domově navštěvuje.

Paní Geryková byla celý život velmi společenská, milovala zájezdy, na které jezdila s kolegy z práce nebo se spoluobčany z Mořkova, těšila ji práce kolem domu, ráda pracovala na zahradě. V současné době ji trápí především potíže s nohama. Den tak tráví paní Geryková většinou v polohovacím křesle, ráda si povídá, je stále plná energie a zájmu o okolní dění, ráda se zúčastňuje společných aktivit v domově, zejména kavárniček, společného tvoření a menších výletů. Říká, že možná jí osud nadělil tolik let jako náhradu za ztracené dětství.