Vážení čtenáři, uplynul zhruba rok od ustavujících zasedání zastupitelstev ve městech a obcích. Připravili jsme pro vás krátký seriál na páteční vydání, v němž představíme názory starostů a také zástupců opozičních stran na dění v daném městě.

Jan Socha (ODS), starosta Štramberka

1) Uplynulo 12 měsíců od voleb. Jaký byl z pohledu města největší úspěch?

Největším posláním komunálních politiků je podle mého naslouchat a sloužit lidem ve své obci a městě. Proto za jeden z největších úspěchů považuji, že jsme v novém složení naslouchali občanům na pěti veřejných schůzích, 3 veřejných projednávání zásadních problémů města (územní plán, dopravní studie, vodovod a kanalizace Libotín) a uměli přání občanů promítnout do jejich životních potřeb.

Podařilo se nám řádně dokončit tři velké projekty. Za prvé Muzeum Zd. Buriana na Náměstí, za druhé kanalizaci Kozina a za třetí revitalizaci sídliště Bařiny, dohromady za bezmála osmdesát milionů korun.

Odstranili jsme také havárii hradeb na Trúbě. Osobně mám ale radost z toho, že již během prvního roku jsme občanům splnili cca osmdesát procent požadavků vznesených na veřejných schůzích.

2) Co se naopak prosadit (realizovat) nepodařilo nebo nedaří?

Jak asi čtenáři vědí, největším problémem Štramberka je doprava a parkování. Přestože máme zpracovanou dopravní studii, realizace je v plánu v roce 2012. Občany Libotína dlouhodobě trápí zásobování vodou a odvádění splaškových vod a časovanou bombou je stav komunikace Štramberk-Lichnov.

3) Jaká je spolupráce s opozicí? Projednáváte některé záležitosti společně?

Štramberk, zřejmě jako jedno z mála měst v okrese Nový Jičín, možná i v Moravskoslezském kraji, si nehraje na koalici a opozici. Nasloucháme všem názorům a nedíváme se, kdo mluví, ale co mluví. Nerozlišujeme názor opoziční či koaliční, ale názor moudrý a hloupý, řešení realizovatelné a nerealizovatelné. Město není jen těch, co nyní vládnou, ale všech. Snažíme se proto zapojit do práce na budoucnosti města co nejvíce občanů, bez ohledu na to, jakou politickou stranu nebo uskupení zastupují.

4) V dnešní době každý šetří, nebo o tom alespoň mluví, kde se dá. Pustila se do úspor také vaše radnice? A jak? Udělali jste například za poslední rok audit úřadu? Pokud ano, s jakým výsledkem?

Šetříme. Dosáhli jsme úspor, snížení objemu mezd o 10%, snížením početního stavu zaměstnanců úřadu. Snížili jsme počet komisí i odměny zastupitelům. Provedli jsme elektronickou aukci na elektrickou energii a plyn. Šetříme vodou a změnili jsme operátora telefonních služeb. U zakázek od 50 tisíc korun důsledně provádíme transparentní výběrová řízení, kde je dominantním kritériem cena.

5) Jaké jsou primární kroky města v novém roce?

Rok 2012 pro nás bude velmi těžký. Kvůli vysoké finanční zátěži velkých projektů z minula nám scházejí prostředky na investice. Chceme schválit nový územní plán města Štramberk, realizovat závěry dopravní studie, připravovat území pro výstavbu rodinných domků, pokračovat v plnění Programu rozvoje města v letech 2011-2014, pokračovat v plnění závěrů z veřejných schůzí z 11-12/2010 a snažit se udržet vyrovnaný rozpočet města a přitom město více nezadlužit.

Marie Guznarová (KSČM), opoziční zastupitelka

1) Jak se vám spolupracuje s vládnoucí koalicí?

Pokud se jedná o společné zájmy našeho města, nevidím v nich žádné zásadní problémy.

2) Z pozice opozice, podařilo se vám něco prosadit z volebního programu?

Ve volebním programu máme některé společné úkoly , jako například revitalizaci sídliště Bařiny, oprava chodníku na Kozině, což již vše bylo provedeno.

3) Jak hodnotíte práci současného vedení města?

Po tolika volebních obdobích si já osobně myslím, že pan starosta získal v oblasti vedení města značné zkušenosti.

4) Co je podle vás pro město v následujícím roce prioritou?

V rámci limitu finančních prostředků především zajistit nerušený chod našeho města, údržbu a opravy komunikací a pokud bude přiznána dotace z Evropské unie na revitalizaci domu dětí a mládeže, zahájit tuto rekonstrukci.

5) Jak si představujete budoucnost města po skončení volebního období?

Je to spíše mé přání. Ráda bych, aby ze Štramberka bylo klidné, bezpečné městečko, s dostatkem finančních prostředků na údržbu a opravy budov, které jsou ve správě města, komunikací, a to i těch vedlejších, vybudování přechodů pro chodce, dále aby zde byl dostatek zeleně ve veřejných prostorách, a to nejen na náměstí, ale i v jiných částech města a abychom měli především dostatek vhodných parkovacích míst jak pro občany, tak i pro návštěvníky města.