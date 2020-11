Jedna z žen, které právě vycházely ze hřbitova ve čtvrtek 12. listopadu kolem poledne, poznamenala, že si nepamatuje, kdy se nějaké větší úpravy na hřbitově děly. „Už to bylo nutné,“ prohodila.

Revitalizace hřbitova ve Štramberku začala letos v dubnu. V první etapě dodavatelská firma odstranila většinu dřevin a keřů, které bránily terénním úpravám. Místostarosta Štramberka Václav Šimíček sdělil, že se dělalo nové oplocení, které je ze strany od tělocvičny a hřiště jako zídka se šindelovou střechou, která hřbitov vkusně odděluje od okolí.

Nové oplocení, osvětlení a další

„Oplocení se renovovalo prakticky celé, je tam nové veřejné osvětlení, dělaly se rozvody vody, nový vstup do areálu hřbitova, usadily se nové lavičky a dodal další nový mobiliář,“ uvedl místostarosta Štramberka a dodal, že stěžejní bylo vybudování nových chodníků. „Chodníky tam byly staré travnaté,, byla tam rádoby zpevněná středová komunikace, někde byly dlaždice,“ přiblížil dřívější stav Václav Šimíček.

Nově jsou na hřbitově centrální komunikace dlážděné kostkami, další chodníky jsou sypané jemným štěrkem. „Nebudovaly se tam žádné stavby, šlo o revitalizaci prostoru,“ poznamenal Václav Šimíček. Termín dokončení prací byl sjednán na 15. listopadu, v současné době zbývá dokončit drobnosti. Již nyní je ale jisté, že se na hřbitově ještě nějaké další drobné úpravy budou dělat.

„To tak je, když něco doděláte, zjistíte, že ještě se mohlo udělat to nebo ono. Při tom projektu nikoho nenapadne jak by mělo vypadat každé zákoutí a podobně. Na jaře se to bude doplňovat, ale jsou to drobnosti,“ ujistil Václav Šimíček.

Revitalizace hřbitova ve Štramberku stála město zhruba 11 milionů korun. Město platilo vše z vlastních zdrojů.