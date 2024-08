Tradiční historická zábava, nové projekty i košty. Ve Štramberku bude i v září o zábavu postaráno. Nabitý program devátého měsíce roku začíná pod Trúbou prvním kompletním víkendem, kdy se představí šermíři s dobovým jarmarkem. Za zmínku stojí zajisté i Dny evropského dědictví, ochutnávka burčáku nebo noční hvězdářská akce na hradě nad městem.

